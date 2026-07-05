FCSB se desparte de un fotbalist important după eşecul drastic cu Union SG

Unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB din ultimii ani urmează să plece de la echipă în următoarele zile. Oficialul grupării bucureştene a dezvăluit că există o înţelgere şi că mutarea este aproape de perfectare.â

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fosta campioană a României a pierdut clar amicalul cu Union SG, 0-4, iar printre fotbaliştii trimişi în teren de Marius Baciu nu s-a numărat şi Mihai Lixandru.

Mihai Lixandru pleacă de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunţul

Mijlocaşul central, care a fost scos la vânzare de Gigi Becali, public, are o propunere din ţările arabe şi urmează să facă trecerea de la gruparea bucureşteană către o nouă echipă. Mihai Stoica a vorbit despre decizia luată de a nu-l folosi în amicalul cu Union SG.

“Lixandru pleacă. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. Nu a jucat azi. El a cerut să nu joace. Având exemplul Filip, care avea un contract pe masă, iar în ultimul joc și-a rupt ligamentele de la genunchi, bineînțeles că am ales ca el să nu joace”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB debutează în noul sezon contra celor de la FC Argeş

Pentru FCSB timpul începe să fie din ce în ce mai scurt, asta pentru că trupa bucureşteană va juca pe 17 iulie în prima partidă a noului sezon, cu FC Argeş, pe teren propriu. După o să urmeze duelul contra celor de la Auda, în turul 2 de preliminarii Conference League.