Federaţia din Belgia, comunicat oficial după ce FIFA i-a amânat suspendarea lui Balogun: “Uluitor!”

FIFA a luat o decizie incredibilă, care a produs discuţii intense înainte de duelul din optimile de finală dintre SUA şi Belgia. Forul continental a amânat suspendarea lui Folarin Balogun, starul din atacul americanilor, care o să poată evolua contra europenilor.

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Acestă situaţia a produs multe discuţii şi au fost acuzaţii inclusiv aduse lui Donald Trump, cel care a avut un mesaj public prin care ar fi schimbat totul.

Belgienii ies la atac după ce FIFA a anunţat că Balogun poate juca în meciul din optimile Cupei Mondiale

Belgienii nu sunt împăcaţi cu decizia luată de FIFA şi au emis un comunicat dur, prin care acuză favoritism pentru formaţia gazdă, SUA.

“Asociația Regală Belgiană de Fotbal (RBFA) este uluită de decizia FIFA de a-l declara eligibil pe jucătorul Statelor Unite, Folarin Balogun, aflat sub suspendare, pentru a evolua în meciul SUA – Belgia de luni, 6 iulie, de la ora 17:00 (ora din Seattle).

FIFA își bazează decizia pe Articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA. Această prevedere stipulează că Comisia de Disciplină a FIFA poate decide suspendarea executării unei sancțiuni disciplinare impuse anterior.