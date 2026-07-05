Federaţia din Belgia, comunicat oficial după ce FIFA i-a amânat suspendarea lui Balogun: “Uluitor!”

FIFA a luat o decizie incredibilă, care a produs discuţii intense înainte de duelul din optimile de finală dintre SUA şi Belgia. Forul continental a amânat suspendarea lui Folarin Balogun, starul din atacul americanilor, care o să poată evolua contra europenilor.
Acestă situaţia a produs multe discuţii şi au fost acuzaţii inclusiv aduse lui Donald Trump, cel care a avut un mesaj public prin care ar fi schimbat totul.
Belgienii ies la atac după ce FIFA a anunţat că Balogun poate juca în meciul din optimile Cupei Mondiale
Belgienii nu sunt împăcaţi cu decizia luată de FIFA şi au emis un comunicat dur, prin care acuză favoritism pentru formaţia gazdă, SUA.
“Asociația Regală Belgiană de Fotbal (RBFA) este uluită de decizia FIFA de a-l declara eligibil pe jucătorul Statelor Unite, Folarin Balogun, aflat sub suspendare, pentru a evolua în meciul SUA – Belgia de luni, 6 iulie, de la ora 17:00 (ora din Seattle).
FIFA își bazează decizia pe Articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA. Această prevedere stipulează că Comisia de Disciplină a FIFA poate decide suspendarea executării unei sancțiuni disciplinare impuse anterior.
Cu toate acestea, Articolul 66.4 din același Cod Disciplinar FIFA prevede în mod clar că un cartonaș roșu (eliminare) atrage automat o suspendare pentru următorul meci al echipei, așa cum s-a întâmplat în cazul tuturor cartonașelor roșii acordate până acum la această Cupă Mondială FIFA.
Mai mult, și independent de cele de mai sus, această decizie contravine în mod direct prevederilor Regulamentului Competiției Cupei Mondiale FIFA 2026, astfel cum sunt prevăzute la Articolul 10.5:
‘Dacă un jucător sau un oficial al echipei este eliminat ca urmare a unui cartonaș roșu direct sau indirect (al doilea cartonaș galben), acesta va fi suspendat automat pentru următorul meci al echipei sale. În plus, pot fi impuse și alte sancțiuni’.
Caracterul automat al unei asemenea suspendări a fost reafirmat în mod explicit și în Circulara nr. 16 a Cupei Mondiale FIFA 2026, distribuită tuturor federațiilor participante la data de 12 mai 2026.
Aceeași regulă este reiterată la fiecare ședință de coordonare a meciurilor din cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026, organizată înaintea fiecărei partide, și este inclusă în toate prezentările oficiale din cadrul atelierelor dedicate competiției.
Pentru a proteja drepturile legitime ale tuturor echipelor participante și pentru a apăra principiile fundamentale ale fair-play-ului în sportul nostru, atât la această Cupă Mondială FIFA, cât și la edițiile viitoare ale turneului, RBFA analizează toate opțiunile disponibile”, a fost comunicatul emis de Federaţia de Fotbal din Belgia.
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