Cristiano Ronaldo a răbufnit la conferința de presă! Mesaj direct pentru jurnaliști: „O să mă retrag când vreau eu!”

Cristiano Ronaldo a vorbit înaintea partidei dintre Portugalia și Spania, din optimile Campionatului Mondial. Superstarul lusitan a răbufnit la conferința de presă și a venit cu un mesaj direct pentru jurnaliști.

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Ronaldo a fost întrebat des când se va retrage de la echipa națională a Portugaliei. Zvonurile sunt multiple, având în vedere că sora superstarului a declarat că acesta se va retrage de la prima reprezentativă după această Cupă Mondială.

Ce a spus Cristiano Ronaldo la conferința de presă, înainte de Portugalia – Spania

Întrebat dacă își va juca ultimul meci la națională, în situația în care Portugalia va fi eliminată de Spania de la Mondial, Cristiano Ronaldo a răbufnit. Atacantul de la Al-Nassr a spus că vrea ca naționala lui să se califice, pentru a le da jurnaliștilor oportunitatea de a-l „omorî” mai mult.

Totodată, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj categoric, menționând că el va fi cel care va lua decizia legată de încheierea carierei, nu jurnaliștii.

„Sper ca mâine să nu fie ultimul meu meci la națională, să mă puteți omorî mai mult! A fost mereu așa, nu se va schimba.