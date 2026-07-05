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Cristiano Ronaldo a răbufnit la conferința de presă! Mesaj direct pentru jurnaliști: „O să mă retrag când vreau eu!”

Alex Ioniță Publicat: 5 iulie 2026, 21:37

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Cristiano Ronaldo a răbufnit la conferința de presă! Mesaj direct pentru jurnaliști: O să mă retrag când vreau eu!”

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Cristiano Ronaldo a vorbit înaintea partidei dintre Portugalia și Spania, din optimile Campionatului Mondial. Superstarul lusitan a răbufnit la conferința de presă și a venit cu un mesaj direct pentru jurnaliști.

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Ronaldo a fost întrebat des când se va retrage de la echipa națională a Portugaliei. Zvonurile sunt multiple, având în vedere că sora superstarului a declarat că acesta se va retrage de la prima reprezentativă după această Cupă Mondială.

Ce a spus Cristiano Ronaldo la conferința de presă, înainte de Portugalia – Spania

Întrebat dacă își va juca ultimul meci la națională, în situația în care Portugalia va fi eliminată de Spania de la Mondial, Cristiano Ronaldo a răbufnit. Atacantul de la Al-Nassr a spus că vrea ca naționala lui să se califice, pentru a le da jurnaliștilor oportunitatea de a-l „omorî” mai mult.

Totodată, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj categoric, menționând că el va fi cel care va lua decizia legată de încheierea carierei, nu jurnaliștii.

„Sper ca mâine să nu fie ultimul meu meci la națională, să mă puteți omorî mai mult! A fost mereu așa, nu se va schimba.

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Chiar dacă joc sau nu, o să am mereu un rol important la această națională. O să mă retrag când vrea eu, nu când vreți voi! O să mă întrebați mereu același lucru, când e ultimul meci… o să vedem. Cel mai important este meciul de mâine, eu am încredere că putem obține calificarea.

O să fiu sincer cu voi. Indiferent de ce se întâmplă mâine, voi pleca de aici fericit. Am jucat din pasiune, atât la națională, cât și la echipele de club. Nu pot pune presiune pe mine, se va întâmpla ce vrea Dumnezeu. O să mă bucur de fiecare zi la lot și de fiecare meci în parte.

Mă descruc la această Cupă Mondială, am marcat deja de 3 ori, să vedem dacă pot marca și mâine” , a spus Cristiano Ronaldo, citat de marca.com.

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Unai Simon nu se teme de Cristiano Ronaldo. Ce a spus înainte de Portugalia – Spania

Unai Simon, portarul echipei naționale a Spaniei, a dezvăluit că nu se teme de Cristiano Ronaldo. El a vorbit înaintea meciului cu Portugalia, din optimile Campionatului Mondial din 2026.

Unai Simon a explicat că superstarul lui Al-Nassr nu mai joacă la nivelul la care juca în urmă cu câțiva ani. Totuși, portarul Spaniei a spus că Ronaldo este periculos în careu, iar din această cauză și-a rugat colegii să îl țină la distanță.

„Ronaldo nu mai este jucătorul de acum câțiva ani, însă trebuie să-l ținem departe de careu. A demonstrat asta deja în finala Ligii Națiunilor. Marele lui atu în acest moment este că este extrem de eficient în interiorul careului.

Își creează singur multe ocazii și nu știu cum poate fi oprit. Trebuie să fim pregătiți pentru orice și să-l ținem cât mai departe de poarta noastră.”, a spus Unai Simon, citat de ojogo.pt.

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