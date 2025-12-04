Închide meniul
Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 11:06

Universitatea Craiova a făcut un meci mare cu Mainz şi s-a impus cu 1-0. Eșecul din Conference League a adâncit criza de la gruparea germană, care a ajuns pe ultimul loc şi în Bundesliga, acolo unde echipa a strâns doar 6 puncte în 12 etape.

Mainz a anunţat oficial că a reziliat contractul cu antrenorul Bo Henriksen. Părțile au convenit să se despartă amiabil, iar locul danezului va fi luat, interimar, de Benjamin Hoffmann, antrenorul de la U23, pentru duelul cu Borussia Monchengladbach.

“Mainz este un club fantastic, cu oameni minunați și suporteri incredibili. Am realizat multe împreună și sunt recunoscător pentru toate experiențele și timpul petrecut aici. Vă mulțumesc pentru sprijinul extraordinar. În acest sezon nu am reușit să prestăm același fotbal eficient, deși am luptat până la final. Așa este fotbalul uneori. Le doresc tot binele clubului și echipei, voi rămâne alături de ei la meciurile următoare și sper să aibă un sezon reușit”, a transmis Henriksen la plecare.

