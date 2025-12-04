„Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare - Antena Sport

Închide meniul
„Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 20:53

Louis Munteanu / Profimedia Images

Louis Munteanu a avut un discurs dur după ce CFR Cluj s-a încurcat în a doua etapă a grupelor Cupei României, remizând cu Metaloglobus, scor 2-2. Atacantul de 23 de ani a transmis că echipa sa este la același nivel cu nou-promovata.  

Munteanu a cerut schimbări masive la CFR Cluj, în perioada de mercato care se apropie. El a subliniat, totodată, și faptul că sunt șanse să plece de la echipă, existând zvonuri conform cărora ar putea ajunge la Nantes.  

„Foarte, foarte prost! Nu avem ce să facem. Probabil că asta ne este valoarea. Când faci egal cu o echipă ca Metaloglobus, nu ești la același nivel cu ei? Asta ne e valoarea, așa zic eu. 

Mergem înainte, câteva meciuri și vine vacanța. Sincer, n-am văzut ultimul gol și nu pot să dau nicio explicație, eram în vestiar. 

Se vede rău, cum să se vadă? Dar, așa cum am mai spus, nu avem ce să facem, mai sunt câteva meciuri, vine iarna și cine o să rămână aici să o ducă până la capăt. 

Când sunt astfel de rezultate, cu siguranță o să fie schimbări. Trebuie! Cine o să mai fie aici o să dea totul, sper. Eu nu știu daca voi mai fi aici.  

(n.r. legat de zvonurile cu Nantes) Așa a fost și în vară și tot aici am rămas. Eu nu știu nimic. Am fost plecat la toate echipele din Europa și tot aici am rămas”, a declarat Louis Munteanu, conform digisport.ro, după Metaloglobus – CFR Cluj 2-2. 

CFR Cluj, remiză cu Metaloglobus 

Metaloglobus a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în grupa A din Cupa României. 

La Bucureşti, Matei Ilie a comis henţ în propriul careu, iar Metaloglobus a primit penalti, pe care Huiban l-a transformat în minutul 16. Sinyan a egalat în minutul 25, printr-o lovitură de cap care l-a învins pe Nedelcovici, iar clujenii au mai avuut un gol, în minutul 41, însă reuşita lui Cordea a fost anulată pentru ofsaid. Totuşi oaspeţii au venit la conducere în minutul 61, la golul lui Biliboc. Vâlceanu a respins în bara transversală şutul lui Caramalău, din minutul 67, pentru ca în minutul 82 Caramalău să centreze în faţa porţii clujene şi Pasagic a înscris. Caramalău s-a accidentat destul de grav, în al treilea minut al prelungirilor şi nu a mai putut continua, lăsându-şi echipa în zece, dar Metaloglobus – CFR Cluj s-a încheiat 2-2. 

În grupa A conduce FC Argeş, cu şase puncte, urmată de CFR Cluj – 4 puncte, Rapid şi Dumbrăviţa – câte 3 puncte, Metaloglobus are un punct, iar CSM Slatina e pe zero. 

