„Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare - Antena Sport

Louis Munteanu a avut un discurs dur după ce CFR Cluj s-a încurcat în a doua etapă a grupelor Cupei României, remizând cu Metaloglobus, scor 2-2. Atacantul de 23 de ani a transmis că echipa sa este la același nivel cu nou-promovata.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Munteanu a cerut schimbări masive la CFR Cluj, în perioada de mercato care se apropie. El a subliniat, totodată, și faptul că sunt șanse să plece de la echipă, existând zvonuri conform cărora ar putea ajunge la Nantes.

Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă cu Metaloglobus

„Foarte, foarte prost! Nu avem ce să facem. Probabil că asta ne este valoarea. Când faci egal cu o echipă ca Metaloglobus, nu ești la același nivel cu ei? Asta ne e valoarea, așa zic eu.

Mergem înainte, câteva meciuri și vine vacanța. Sincer, n-am văzut ultimul gol și nu pot să dau nicio explicație, eram în vestiar.

Se vede rău, cum să se vadă? Dar, așa cum am mai spus, nu avem ce să facem, mai sunt câteva meciuri, vine iarna și cine o să rămână aici să o ducă până la capăt.