Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!” - Antena Sport

Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă în luna martie a acestui an, iar de atunci, fundașul a urmat un proces lung de recuperare, care l-a ținut departe de gazon în ultimele 9 luni.
Fotbalistul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment organizat de SuperLiga și a vorbit despre revenirea sa pe terenul de fotbal, dar și despre derby-ul cu Dinamo.
Joyskim Dawa: „Recuperarea decurge bine”
Joyskim Dawa este tot mai aproape de revenirea pe gazon, iar jucătorul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment, alături de Mihai Popescu.
Fundașul a vorbit despre derby-ul pe care echipa antrenată de Elias Charalambous îl va juca împotriva rivalei Dinamo, dar și despre momentul revenirii sale pe teren.
„Derby-ul cu Dinamo? Va fi un meci dificil și important pentru noi. Avem șansa de a reveni pe loc de play-off. Echipa e foarte concentrată și va da totul pentru a câștiga. Nu voi putea juca la acest meci, dar sper să joc în play-off.
Recuperarea decurge bine. Îmi iau timp suficient pentru că a fost vorba de o accidentare serioasă și vreau să fiu sută la sută. Vreau să joc în a doua parte a sezonului.
De ce să nu câștigăm din nou titlul? Acum suntem într-o situație grea, dar cred că ne vom reveni în play-off, acolo unde va începe un nou campionat. Trebuie să începem să câștigăm din nou”, a declarat Joyskim Dawa.
