Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!” - Antena Sport

Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!"

Home | Fotbal | Liga 1 | Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!”

Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!”

Daniel Işvanca Publicat: 5 decembrie 2025, 19:48

Comentarii
Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: Vreau să joc!”

Joyskim Dawa / SPORT PICTURES

Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă în luna martie a acestui an, iar de atunci, fundașul a urmat un proces lung de recuperare, care l-a ținut departe de gazon în ultimele 9 luni.

Fotbalistul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment organizat de SuperLiga și a vorbit despre revenirea sa pe terenul de fotbal, dar și despre derby-ul cu Dinamo.

Joyskim Dawa: „Recuperarea decurge bine

Joyskim Dawa este tot mai aproape de revenirea pe gazon, iar jucătorul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment, alături de Mihai Popescu.

Fundașul a vorbit despre derby-ul pe care echipa antrenată de Elias Charalambous îl va juca împotriva rivalei Dinamo, dar și despre momentul revenirii sale pe teren.

„Derby-ul cu Dinamo? Va fi un meci dificil și important pentru noi. Avem șansa de a reveni pe loc de play-off. Echipa e foarte concentrată și va da totul pentru a câștiga. Nu voi putea juca la acest meci, dar sper să joc în play-off.

Recuperarea decurge bine. Îmi iau timp suficient pentru că a fost vorba de o accidentare serioasă și vreau să fiu sută la sută. Vreau să joc în a doua parte a sezonului.

De ce să nu câștigăm din nou titlul? Acum suntem într-o situație grea, dar cred că ne vom reveni în play-off, acolo unde va începe un nou campionat. Trebuie să începem să câștigăm din nou”, a declarat Joyskim Dawa.

Cum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria Capitalei
Comentarii


