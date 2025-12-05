Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!” - Antena Sport

Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă în luna martie a acestui an, iar de atunci, fundașul a urmat un proces lung de recuperare, care l-a ținut departe de gazon în ultimele 9 luni.

Fotbalistul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment organizat de SuperLiga și a vorbit despre revenirea sa pe terenul de fotbal, dar și despre derby-ul cu Dinamo.

Joyskim Dawa: „ Recuperarea decurge bine ”

Joyskim Dawa este tot mai aproape de revenirea pe gazon, iar jucătorul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment, alături de Mihai Popescu.

Fundașul a vorbit despre derby-ul pe care echipa antrenată de Elias Charalambous îl va juca împotriva rivalei Dinamo, dar și despre momentul revenirii sale pe teren.

„Derby-ul cu Dinamo? Va fi un meci dificil și important pentru noi. Avem șansa de a reveni pe loc de play-off. Echipa e foarte concentrată și va da totul pentru a câștiga. Nu voi putea juca la acest meci, dar sper să joc în play-off.