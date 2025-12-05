Mexic - Africa de Sud, meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Coincidența care dă speranțe Spaniei - Antena Sport

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale petrecută vineri a stabilit care va fi meciul de deschidere la turneul final de vara viitoare. Mexic, una dintre țările gazdă ale World Cup 2026, o va întâlni pe Africa de Sud, țara care a fost “casa” Mondialului din 2010.

Un aspect incredibil legat de meciul de deschidere de la Cupa Mondială din 2026 este acela că e o reeditare a partidei care a dat startul turneului final din 2010. În acel an, Spania a cucerit în premieră titlul mondial, iar ibericii mai au un motiv de ordin statistic pentru care pot spera la un nou trofeu în America de Nord.

Mexic – Africa de Sud deschide World Cup 2026

Duelul dintre Mexic și Africa de Sud, repartizate în Grupa A de la Campionatul Mondial, va avea loc pe data de 11 iunie, pe Estadio Azteca. Acum 15 ani, cele două naționale deschideau turneul final din 2010, pe Soccer City, în Johannesburg.

În acel duel, Africa de Sud deschidea scorul și marca primul gol de la Mondial prin Tshabalala, însă nord-americanii obțineau un punct după o reușită a lui Marquez. Atunci, cele două echipe s-au aflat tot în Grupa A.

O națională care se poate bucura la maxim după ce a aflat care va fi meciul de deschidere e cu siguranță Spania, care în 2010 câștiga Mondialul care era deschis chiar de meciul Africa de Sud – Mexic. Ibericii au și alt motiv în plus care să alimenteze această coincidență, și anume că acum 15 ani, echipa lui Del Bosque s-a aflat tot în Grupa H, la fel cum a fost repartizată și acum.