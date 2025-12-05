Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mexic - Africa de Sud, meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Coincidența care dă speranțe Spaniei - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mexic – Africa de Sud, meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Coincidența care dă speranțe Spaniei

Mexic – Africa de Sud, meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Coincidența care dă speranțe Spaniei

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 21:01

Comentarii
Mexic – Africa de Sud, meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Coincidența care dă speranțe Spaniei

Momentul în care s-a aflat că Mexic - Africa de Sud va deschide Mondialul / Antena Sport

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale petrecută vineri a stabilit care va fi meciul de deschidere la turneul final de vara viitoare. Mexic, una dintre țările gazdă ale World Cup 2026, o va întâlni pe Africa de Sud, țara care a fost “casa” Mondialului din 2010.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un aspect incredibil legat de meciul de deschidere de la Cupa Mondială din 2026 este acela că e o reeditare a partidei care a dat startul turneului final din 2010. În acel an, Spania a cucerit în premieră titlul mondial, iar ibericii mai au un motiv de ordin statistic pentru care pot spera la un nou trofeu în America de Nord.

Mexic – Africa de Sud deschide World Cup 2026

Duelul dintre Mexic și Africa de Sud, repartizate în Grupa A de la Campionatul Mondial, va avea loc pe data de 11 iunie, pe Estadio Azteca. Acum 15 ani, cele două naționale deschideau turneul final din 2010, pe Soccer City, în Johannesburg.

În acel duel, Africa de Sud deschidea scorul și marca primul gol de la Mondial prin Tshabalala, însă nord-americanii obțineau un punct după o reușită a lui Marquez. Atunci, cele două echipe s-au aflat tot în Grupa A.

O națională care se poate bucura la maxim după ce a aflat care va fi meciul de deschidere e cu siguranță Spania, care în 2010 câștiga Mondialul care era deschis chiar de meciul Africa de Sud – Mexic. Ibericii au și alt motiv în plus care să alimenteze această coincidență, și anume că acum 15 ani, echipa lui Del Bosque s-a aflat tot în Grupa H, la fel cum a fost repartizată și acum.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Observator
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult”
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult”
20:45
LIVE VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e ACUM, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Se ştiu primele meciuri
20:33
VideoImagine fabuloasă la tragerea la sorți World Cup 2026. Uriașul Shaquille O’Neal “i-a făcut umbră” lui Kevin Hart
20:06
FotoMomentul care a atras atenţia tuturor la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. Heidi Klum, în centrul atenţiei
20:03
VideoDonald Trump a primit premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți: “Am salvat mii de vieți. Am oprit războaie”
19:48
Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!”
19:32
Imagini tragicomice din Liga a 2-a. Modul incredibil în care s-a schimbat tabela de scor la Chiajna
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 4 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte