Momentul care a atras atenţia tuturor la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. Heidi Klum, în centrul atenţiei - Antena Sport

Washington DC este capitala fotbalului mondial, având în vedere faptul că acolo are loc tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Ceremonia este transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Evenimentul din Kennedy Center a adus laolaltă celebrități din toate domeniile.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost protagonistul unui eveniment destul de bizar în startul evenimentului, atunci când l-a evitat pe prezentatorul, actorul și comediantul Kevin Hart.

Gianni Infantino, moment bizar cu Heidi Klum și Kevin Hart

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026 are loc în aceste momente în Kennedy Center din Washington, iar celebrități din lumea întreagă iau parte la cel mai important eveniment din acest final de an.

Heidi Klum și Kevin Hart au fost cei doi prezentatori aleși pentru tragere, însă cei doi au fost în centrul unui moment stânjenitor, remarcat de presa din lumea întreagă, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino.

În imagini se poate vedea cum Kevin Hart a întins mâna pentru a-l saluta pe președintele FIFA, care în același timp voia să o îmbrățișeze pe Heidi Klum. În acel moment, Infantino l-a evitat pe comediant, dar nu suficient de discret.