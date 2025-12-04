Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: "Are loc la noi" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”

Bogdan Stănescu Publicat: 4 decembrie 2025, 8:27

Gigi Becali (67 de ani) l-a remarcat pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului pe care campioana îl va susţine cu echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani).

Derby-ul FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Gigi Becali: “Boateng poate să aibă loc la noi”

Becali a transmis că singurul jucător al lui Dinamo care ar putea evolua la FCSB este fundaşul central Kennedy Boateng (29 de ani). Nu e prima oară când Becali vorbeşte de Boateng, în trecut anunţând că vrea să îl transfere.

În condiţiile în care contractul lui Boateng expiră în vara anului viitor, iar el nu a ajuns încă la o înţelegere pentru prelungirea contractului, jucătorul naţionalei statului Togo poate semna din iarnă cu orice echipă. Becali ar putea să încerce să îl aducă la FCSB.

“(n.r.: Vreun jucător al lui Dinamo ar putea să fie tituar la FCSB?) Nu. (n.r: Cîrjan, de exemplu, mă gândesc) Nu. E adevărat, e tehnic, dă pase, îmi place de el, dar nu e de anvergura pe care o vreau eu. E mic, n-are forţă. E posibil fundaşul central, în situaţia în care suntem acum, Boateng, ăla. Fundaşul central să aibă loc la noi. În rest n-are ce jucător să poată juca la noi.

Pe Gnahore puteam să îl iau. Rămăsese liber. Dar nu-l pun în locul lui Şut”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Becali a decis să îşi menajeze titularii la partida de Cupă cu UTA, iar campioana a fost umilită la Arad, fiind învinsă cu 3-0. Costache, Marius Coman şi Alomerovic au înscris golurile arădenilor.

