Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: "Are loc la noi" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a remarcat pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului pe care campioana îl va susţine cu echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani).
Derby-ul FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30.
Gigi Becali: “Boateng poate să aibă loc la noi”
Becali a transmis că singurul jucător al lui Dinamo care ar putea evolua la FCSB este fundaşul central Kennedy Boateng (29 de ani). Nu e prima oară când Becali vorbeşte de Boateng, în trecut anunţând că vrea să îl transfere.
În condiţiile în care contractul lui Boateng expiră în vara anului viitor, iar el nu a ajuns încă la o înţelegere pentru prelungirea contractului, jucătorul naţionalei statului Togo poate semna din iarnă cu orice echipă. Becali ar putea să încerce să îl aducă la FCSB.
“(n.r.: Vreun jucător al lui Dinamo ar putea să fie tituar la FCSB?) Nu. (n.r: Cîrjan, de exemplu, mă gândesc) Nu. E adevărat, e tehnic, dă pase, îmi place de el, dar nu e de anvergura pe care o vreau eu. E mic, n-are forţă. E posibil fundaşul central, în situaţia în care suntem acum, Boateng, ăla. Fundaşul central să aibă loc la noi. În rest n-are ce jucător să poată juca la noi.
Pe Gnahore puteam să îl iau. Rămăsese liber. Dar nu-l pun în locul lui Şut”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Becali a decis să îşi menajeze titularii la partida de Cupă cu UTA, iar campioana a fost umilită la Arad, fiind învinsă cu 3-0. Costache, Marius Coman şi Alomerovic au înscris golurile arădenilor.
