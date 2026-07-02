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Cumplit: selecționerul RD Congo a aflat la conferința de presă că i-a murit tatăl. Vestea l-a șocat

Daniel Işvanca Publicat: 2 iulie 2026, 6:34

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Cumplit: selecționerul RD Congo a aflat la conferința de presă că i-a murit tatăl. Vestea l-a șocat

Selecționerul RD Congo / X

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Selecționata RD Congo și-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial, asta deși a fost pe punctul de a ajunge la prelungiri cu naționala Angliei, după ce deschiseseră scorul.

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Imediat după fluierul final, selecționerul africanilor a primit o veste cumplită și neașteptată. Ofițerul de presă l-a anunțat că tatăl său a murit.

Selecționerul RD Congo, anunțat la conferință că i-a murit tatăl

Fotbalul a trecut în plan secund pentru selecționerul reprezentativei RD Congo, asta după ce echipa sa a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fiind învinsă de Anglia cu scorul de 2-1.

La conferința de presă de după meci, tehnicianul a primit o veste cumplită. Ofițerul de presă l-a anunțat că i-a murit tatăl. Reacția antrenorului a devenit virală, asta pentru că era ceva la care nu s-ar fi așteptat.

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