Cumplit: selecționerul RD Congo a aflat la conferința de presă că i-a murit tatăl. Vestea l-a șocat

Selecționata RD Congo și-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial, asta deși a fost pe punctul de a ajunge la prelungiri cu naționala Angliei, după ce deschiseseră scorul.
Imediat după fluierul final, selecționerul africanilor a primit o veste cumplită și neașteptată. Ofițerul de presă l-a anunțat că tatăl său a murit.
Selecționerul RD Congo, anunțat la conferință că i-a murit tatăl
Fotbalul a trecut în plan secund pentru selecționerul reprezentativei RD Congo, asta după ce echipa sa a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fiind învinsă de Anglia cu scorul de 2-1.
La conferința de presă de după meci, tehnicianul a primit o veste cumplită. Ofițerul de presă l-a anunțat că i-a murit tatăl. Reacția antrenorului a devenit virală, asta pentru că era ceva la care nu s-ar fi așteptat.
De esta forma le anunció el jefe de prensa de RD Congo a Sebastien Desabre, el DT, que su papá había fallecido tras el partido vs. Inglaterra y le dio sus condolencias 💔🇨🇩 pic.twitter.com/xZwRCYg8B7
— Diario Olé (@DiarioOle) July 2, 2026
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