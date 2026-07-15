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Victoria Spaniei a distrus un record vechi de 44 de ani! Din 1978 nu s-a mai întâmplat asta la finală

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 0:57

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Victoria Spaniei a distrus un record vechi de 44 de ani! Din 1978 nu s-a mai întâmplat asta la finală

Campioana Europei din 2024, Spania, va juca în marea finală de la Campionatul Mondial de pe 19 iulie / Getty Images

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Spania a reușit să câștige semifinala Campionatului Mondial fără drept de apel în fața Franței, scor 2-0. La fel ca la Euro, atunci când ibericii s-au impus cu 2-1, Spania a reușit să anihileze toate armele lui Didier Deschamps.

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Iar victoria Spaniei oprește și o serie absolut incredibilă din finalele de Campionat Mondial: din 1982 până în 2022, fiecare finală de World Cup a avut jucători de la Bayern și Inter Milano! În 2026, această serie se încheie.

Record incredibil pentru Bayern și Inter

Franța era singura variantă pentru ca acest record să continue: în locul lui Didier Deschamps se află Michael Olise și Dayot Upamecano de la Bayern, precum și Marcus Thuram de la Inter. Seria va continua doar pentru una dintre cele două echipe în urma semifinalei de mâine: fie pentru Bayern, dacă Anglia lui Harry Kane obține victorie, fie pentru Inter, dacă Argentina lui Lautaro obține biletele pentru marea finală.

Bayern și Inter au avut mereu jucători pe teren de la finala World Cup din 1982 dintre Italia și Germania de Vest, câștigată cu 3-1 de italieni.

Iată finalele și jucătorii:

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  • Italia 3-1 Germania de Vest – Bayern: Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, Wolfgang Dremmler (Germania de Vest) + Inter: Beppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli (Italia)
  • Argentina 3-2 Germania de Vest – Bayern: Lothar Matthäus, Dieter Hoeness, Norbert Eder (Germania de Vest) + Inter: Karl-Heinz Rummenigge (Germania de Vest)
  • Germania de Vest 1-0 Argentina – Bayern: Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Stefan Reuter (Germania de Vest) + Inter: Andreas Brehme, Jurgen Klinsmann, Lothar Matthäus (Germania de Vest)
  • Brazilia 0-0 Italia (3-2dldp) – Bayern: Jorginho (Brazilia) + Inter: Nicola Berti (Italia)
  • Franța 3-0 Brazilia – Bayern: Bixente Lizarazu (Franța) + Inter: Youri Djorkaeff (Franța), Ronaldo (Brazilia)
  • Brazilia 2-0 Germania – Bayern: Oliver Kahn, Carsten Jancker, Thomas Linke, Jens Jeremies (Germania) + Inter: Ronaldo (Brazilia)
  • Italia 1-1 Franța (5-3dldp) – Bayern: Willy Sagnol (Franța) + Inter: Marco Materazzi (Italia)
  • Spania 1-0 Olanda – Bayern: Arjen Robben, Mark van Bommel (Olanda) + Inter: Wesley Sneijder (Olanda)
  • Germania 1-0 Argentina – Bayern: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze (Germania) + Inter: Rodrigo Palacio (Argentina)
  • Franța 4-2 Croația – Bayern: Corentin Tolisso (Franța) + Inter: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (Croația)
  • Argentina 3-3 Franța (4-2dldp) – Bayern: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernández (Franța) + Inter: Lautaro Martínez (Argentina)
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Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
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