Victoria Spaniei a distrus un record vechi de 44 de ani! Din 1978 nu s-a mai întâmplat asta la finală

Campioana Europei din 2024, Spania, va juca în marea finală de la Campionatul Mondial de pe 19 iulie / Getty Images

Spania a reușit să câștige semifinala Campionatului Mondial fără drept de apel în fața Franței, scor 2-0. La fel ca la Euro, atunci când ibericii s-au impus cu 2-1, Spania a reușit să anihileze toate armele lui Didier Deschamps.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iar victoria Spaniei oprește și o serie absolut incredibilă din finalele de Campionat Mondial: din 1982 până în 2022, fiecare finală de World Cup a avut jucători de la Bayern și Inter Milano! În 2026, această serie se încheie.

Record incredibil pentru Bayern și Inter

Franța era singura variantă pentru ca acest record să continue: în locul lui Didier Deschamps se află Michael Olise și Dayot Upamecano de la Bayern, precum și Marcus Thuram de la Inter. Seria va continua doar pentru una dintre cele două echipe în urma semifinalei de mâine: fie pentru Bayern, dacă Anglia lui Harry Kane obține victorie, fie pentru Inter, dacă Argentina lui Lautaro obține biletele pentru marea finală.

Bayern și Inter au avut mereu jucători pe teren de la finala World Cup din 1982 dintre Italia și Germania de Vest, câștigată cu 3-1 de italieni.

Iată finalele și jucătorii: