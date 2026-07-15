„Să fii în finala Mondialului e un lux rezervat doar celor aleși!” Cuvintele mari ale lui De la Fuente după ce a eliminat Franța

De 13 ani, cariera lui Luis de la Fuente este legată de naționalele Spaniei. A început cu U19, a continuat cu U21 și U23, a câștigat titluri europene cu două dintre ele, pentru ca din 2022 să preia naționala mare a Spaniei.

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Prima reușită: victoria din Nations League în 2023. A urmat EURO un an mai târziu. Apoi încă o finală de Nations League. Iar acum, De la Fuente a dus Spania în finala Campionatului Mondial.

De la Fuente vrea și titlul mondial cu Spania

La semifinala cu Franța de la Dallas, Spania lui De la Fuente a dat o lecție de fotbal și a anihilat o echipă care părea imbatabilă. A fost 2-0 pentru Spania care așteaptă acum adversara din finală: Argentina sau Anglia.

„Acum este greu de descris în cuvinte ceea ce simt… Cred că se apropie foarte mult de fericire și de mândria pe care o tot repet: aceea de a conduce un grup de jucători atât de deosebiți cum sunt aceștia. Și, bineînțeles, ne dorim să facem lucrurile și mai bine în continuare. Mai avem un singur pas de făcut. Vom încerca să îl facem și pe acesta.

Acum este încă multă tensiune acumulată. Să fii în finala Cupei Mondiale aduce o responsabilitate uriașă. Este un privilegiu, un lux rezervat doar celor aleși, iar pe toate acestea trebuie să le asimilezi treptat. Ne amintim de unde am plecat când am început acest drum, în urmă cu aproape patru ani. Am pornit cu o idee clară, am rămas fideli acestei idei, iar ea ne-a adus până aici. Așa că, repet, sunt extrem de mândru.