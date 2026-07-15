„Să fii în finala Mondialului e un lux rezervat doar celor aleși!” Cuvintele mari ale lui De la Fuente după ce a eliminat Franța

De 13 ani, cariera lui Luis de la Fuente este legată de naționalele Spaniei. A început cu U19, a continuat cu U21 și U23, a câștigat titluri europene cu două dintre ele, pentru ca din 2022 să preia naționala mare a Spaniei.
Prima reușită: victoria din Nations League în 2023. A urmat EURO un an mai târziu. Apoi încă o finală de Nations League. Iar acum, De la Fuente a dus Spania în finala Campionatului Mondial.
De la Fuente vrea și titlul mondial cu Spania
La semifinala cu Franța de la Dallas, Spania lui De la Fuente a dat o lecție de fotbal și a anihilat o echipă care părea imbatabilă. A fost 2-0 pentru Spania care așteaptă acum adversara din finală: Argentina sau Anglia.
„Acum este greu de descris în cuvinte ceea ce simt… Cred că se apropie foarte mult de fericire și de mândria pe care o tot repet: aceea de a conduce un grup de jucători atât de deosebiți cum sunt aceștia. Și, bineînțeles, ne dorim să facem lucrurile și mai bine în continuare. Mai avem un singur pas de făcut. Vom încerca să îl facem și pe acesta.
Acum este încă multă tensiune acumulată. Să fii în finala Cupei Mondiale aduce o responsabilitate uriașă. Este un privilegiu, un lux rezervat doar celor aleși, iar pe toate acestea trebuie să le asimilezi treptat. Ne amintim de unde am plecat când am început acest drum, în urmă cu aproape patru ani. Am pornit cu o idee clară, am rămas fideli acestei idei, iar ea ne-a adus până aici. Așa că, repet, sunt extrem de mândru.
Astăzi (nr. marți) am înfruntat una dintre cele mai bune echipe din lume. Însă, în fața lor, au fost acești jucători ai noștri care merită absolut totul. Ei demonstrează zi de zi devotament, generozitate, solidaritate și un talent uriaș. Este minunat să-i vezi jucând, astăzi (nr. marți) a fost un adevărat spectacol. Ei fac să pară extrem de simple lucrurile care, de fapt, sunt foarte dificile. Sunt mândru, sunt fericit, iar acum încep să mă mai liniștesc și să realizez cu adevărat unde am ajuns.
Le mulțumim (nr. suporterilor spanioli) din suflet pentru toate dovezile de afecțiune, pentru încurajările și pentru energia pe care ni le transmit. Este o mândrie să fii spaniol și este o onoare să fim puntea de legătură care unește o întreagă masă de suporteri, o întreagă țară. Să continuăm tot așa, pentru că împreună putem obține lucruri cu adevărat mărețe” a spus selecționerul Spaniei.
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