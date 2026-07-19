De La Fuente și Scaloni: care va fi profesorul și care va fi elevul? Povești fabuloase în oglindă pentru antrenorii finalistelor

Finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina are loc în această seară de la ora 22:00 și este și povestea a doi dintre cei mai importanți selecționeri din lumea fotbalului din ultimul deceniu: Luis de la Fuente și Lionel Scaloni.
Unul a devenit campion european cu Spania în urmă cu doi ani. Celălalt a fost la un pas să fie demis de la națională în 2019, a supraviețuit unui penalty, iar apoi a dus Argentina în două finale de Copa America și în finala Mondialului din 2022, și le-a câștigat pe toate. Surprinzător, este și povestea dintre un profesor și elevul său.
De la Fuente, profesor pentru Scaloni
În 2017, pe vremea când era secund la Sevilla și într-o perioadă de incertitudine după retragerea din cariera de fotbalist, Scaloni a urmat cursurile pentru licența Pro din partea UEFA în Spania, acolo unde a jucat ani de zile, în special la Deportivo La Coruna.
În sala de pregătire pentru noua meserie, Scaloni l-a descoperit dincolo de catedră pe De La Fuente, cel care i-a fost profesor și i-a influențat enorm formarea ca antrenor. De la Fuente era antrenorul naționalei sub 19 a Spaniei. Scaloni a avut printre cele mai mari note în acel an de cursuri și a legat o strânsă prietenie cu De la Fuente. Legătura celor doi rămâne strânsă și în prezent.
De La Fuente este produsul sistemului spaniol, în timp ce Scaloni a adus în vestiarul Argentinei cultura din fotbalul acestei țări. Ambii au devenit selecționeri într-un moment în care drumul în carieră era tot mai incert. Și niciunul nu a antrenat niciodată într-un meci de primă ligă în toți acești ani.
De La Fuente, la un pas de retragere
Până să devină selecționer al Spaniei, De La Fuente a avut un drum curios. Retras din cariera de jucător în 1994, a petrecut 15 ani în ligile inferioare din Spania la diferite cluburi, nu doar ca antrenor principal, cât și ca antrenor la echipele de juniori. A fost dat afară de la Alaves când aceasta era în liga secundă și au urmat 18 luni fără un post, perioadă care l-a îndepărtat de fotbal.
Apoi a venit însă o oportunitate care i-a schimbat destinul. O oportunitate la Federația din Spania și a început să lucreze la naționalele de juniori. Astfel a crescut o întreagă generație de jucători bazată nu doar pe abilitățile lor extraordinare, ci și pe relațiile lor puternice.
A urmat pasul natural către naționala mare a Spaniei. Acolo, filosofia sa bazată pe răbdare, echilibru și respect a dus la nașterea unei naționale incredibile a Spaniei. Dani Olmo, Zubimendi, Pedri, Oyarzabal sau Cucurella sunt jucători pe care îi știe de mai bine de un deceniu.
Gesturile mici sunt cele care fac o mare diferență în felul în care conduce De La Fuente naționala. La acest Mondial, de exemplu, a aflat despre moarte mamei unui fotograf al Federației și, alături de jucători, i-au oferit acestuia o îmbrățișare colectivă. Familia este extrem de importantă pentru De La Fuente. Cu jumătate de oră înainte de finala EURO 2024, De La Fuente vorbea la telefon încontinuu pentru a se asigura că familia sa a ajuns în siguranță pe stadion. Fiul său, Alberto, face parte din staff-ul naționalei.
Scaloni, băiatul din vestiar
Deși a fost elev de nota 10 în clasa lui De La Fuente, Scaloni a învățat multe din vestiar, a înțeles ierarhiile și respectul acordat jucătorilor seniori. A făcut parte din echipa din 1997 care a câștigat titlul mondial la U20, alături de Walter Samuel și Pablo Aimar. A fost și campion cu Deportivo La Coruna ca jucător.
Tranziția de pe teren pe bancă a fost mai dificilă decât se aștepta. Așa că a preluat o echipă de jucători de 14 ani la Son Caliu, un club aflat la 10 minute de casa unde locuia la Mallorca. Apoi a devenit asistent la Sevilla în 2016, sub Jorge Sampaoli, și a mers împreună cu acesta la naționala Argentinei un an mai târziu. Sampaoli a fost demis în 2018 după eșecul de la Mondialul din Rusia, iar Scaloni a fost numit selecționer. O mutare întâmpinată cu o mulțime de critici din cauza lipsei sale de experiență.
Ceea ce îl face special pe Scaloni nu este reprezentat de tactică, deși este excelent și la acest capitol. Staff-ul său este alcătuit preponderent din foști jucători care înțeleg ceea ce este necesar pentru jucători când vin la echipa nțională. Iar buna dispoziție este predominantă: grătarele, serile de karaoke, combinația dintre momentele simple și cele importante sunt cheia vestiarului Argentinei.
Care este maestrul?
În această seară vor fi față în față doi manageri care înțeleg puterea colectivului. Ambii preferă continuitatea. De La Fuente a mizat pe o generație întreagă pe care a pregătit-o de când jucătorii erau adolescenți. Scaloni a continuat să mizeze pe Messi și după înfrângerea din semifinala Copa America din 2019 și a cules roadele doi ani mai târziu când Messi a câștigat primul său trofeu cu naționala Argentinei.
Doi antrenori care răspund la fel când sunt întrebați despre ce înseamnă să aibă succes cu echipa națională. De La Fuente vorbește despre privilegiul de a-i vedea pe cei de acasă bucurându-se. Scaloni îi menționează cu fiecare ocazie pe cei din tribune.
La finala din New Jersey va fi predată o ultimă lecție. Întrebarea care se pune acum este care va fi profesorul, și care va fi elevul.
👨🏫DE LA FUENTE LE DIO CLASE A SCALONI#nuestromejormundial pic.twitter.com/tO3MavUVYc
— Diario AS (@diarioas) July 16, 2026
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