„Suntem campionii lumii”. Luis de la Fuente, discurs euforic după ce Spania a câştigat Cupa Mondială

Spania – Argentina 1-0

Spania a vrut să pună lucrurile la punct încă din startul finalei şi, în minutul 5, combinaţia dintre Dani Olmo şi Lamine Yamal s-a încheiat cu şutul acestuia din urmă, însă Dibu Martinez a respins. Un minut mai târziu Unai Simon a ieşit în afara careului pentru a bloca un contraatac argentinian, iar fazele au continuat fără însă ca vreuna din echipe să treacă pe lângă o ocazie clară de gol. Martinez a prins şutul lui Oyarzabal în minutul 39, apoi Cucurella a trimis un şut puternic, de la distanţă, puţin pe lângă poartă.

A urmat pauza, mai lungă decât de obicei, pentru că a fost mini-concert între reprize, iar la reluare, minutul 47, Dibu Martinez a fost din nou la post, prinzând şutul lui Alex Baena. Portarul argentinian a intervenit şi la lovitura de cap a lui Ferran Torres, din minutul 67, apoi la şutul lui Pedri, din minutul 76, şi la cel al lui Cubarsi, un minut mai târziu. A urmat o reluare cu capul a lui Laporte, în minutul 81, dar Martinez a prins mingea. Argentina a rămas în zece după ce Enzo Fernandez a încasat două galbene în decurs de zece minute, al doilea pentru un fault la Cubarsi, şi primele 90 de minute s-au încheiat cu scor alb, nu înainte ca Martinez să mai scoată lovitură liberă a lui Yamal, din al optulea minut de prelungirie.

Minutul 93 a adus parada lui Martinez la capul lui Nico Williams, iar în minutul 96 acelaşi Nico Williams a înscris, dar golul a fost anulat pentru un fault al lui Merino la Otamendi. Merino a şutat puţin pe lângă bară în minutul 103, dar golul atât de aşteptat a venit în minutul 106. Nico Williams a întors, cu capul, o minge în centrul careului şi Ferran Torres a înscris cu un şut violent. Tot jucătorul Barcelonei a înscris în minutul 113, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Unai Simon a scos un şut centrare al lui Messi, primul din meci, în minutul 116, apoi Messi l-a făcut KO pe Merino cu un şut direct în faţă şi Senesi a ratat incredibil în minutul 119. Giuliano Simeone a trimis razant cu bara transversală în minutul 120+2 şi Spania s-a impus, în cele din urmă, cu 1-0 în faţa Argentinei, cucerind al doilea titlu suprem din istorie, după cel din 2010.