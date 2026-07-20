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„Suntem campionii lumii”. Luis de la Fuente, discurs euforic după ce Spania a câştigat Cupa Mondială

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 2:38

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„Suntem campionii lumii. Luis de la Fuente, discurs euforic după ce Spania a câştigat Cupa Mondială

Luis de la Fuente, cu trofeul Cupei Mondiale/ Getty Images

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Luis de la Fuente a oferit prima reacţie, după ce Spania a câştigat Cupa Mondială. Ibericii au învins Argentina cu scorul de 1-0, după 120 de minute de joc.

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În finala de la New York, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, Ferran Torres a marcat unicul gol, în minutul 106. Spania a cucerit al doilea titlu mondial, după cel din 2010.

Luis de la Fuente, discurs euforic după ce Spania a câştigat Cupa Mondială

Luis de la Fuente a avut un discurs emoţionant şi şi-a amintit de cei apropiaţi, dedicându-le succesul tuturor spaniolilor care i-au susţinut pe elevii săi pe parcursul turneului final găzduit de SUA, Mexic şi Canada.

„Suntem campionii lumii! Sunt fericit și mândru de jucători. Am încheiat o etapă foarte importantă.

Am câștigat la toate categoriile și am ajuns aici datorită talentului fotbalistic al acestor băieți.

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Este o echipă care mai are multe de oferit și deja ne gândim la ceea ce urmează.

Mă gândesc la părinții mei și la fratele meu, care nu mai sunt, la familia mea, la prieteni, la colegi și la o țară întreagă care a susținut această națională.

Trebuia să rezolvăm meciul mai devreme. Doar paradele lui Dibu Martinez au împiedicat acest lucru. Este foarte greu să câștigi și tocmai de aceea această performanță trebuie apreciată”, a declarat Luis de la Fuente, după Spania – Argentina 1-0.

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Spania – Argentina 1-0

Spania a vrut să pună lucrurile la punct încă din startul finalei şi, în minutul 5, combinaţia dintre Dani Olmo şi Lamine Yamal s-a încheiat cu şutul acestuia din urmă, însă Dibu Martinez a respins. Un minut mai târziu Unai Simon a ieşit în afara careului pentru a bloca un contraatac argentinian, iar fazele au continuat fără însă ca vreuna din echipe să treacă pe lângă o ocazie clară de gol. Martinez a prins şutul lui Oyarzabal în minutul 39, apoi Cucurella a trimis un şut puternic, de la distanţă, puţin pe lângă poartă.

A urmat pauza, mai lungă decât de obicei, pentru că a fost mini-concert între reprize, iar la reluare, minutul 47, Dibu Martinez a fost din nou la post, prinzând şutul lui Alex Baena. Portarul argentinian a intervenit şi la lovitura de cap a lui Ferran Torres, din minutul 67, apoi la şutul lui Pedri, din minutul 76, şi la cel al lui Cubarsi, un minut mai târziu. A urmat o reluare cu capul a lui Laporte, în minutul 81, dar Martinez a prins mingea. Argentina a rămas în zece după ce Enzo Fernandez a încasat două galbene în decurs de zece minute, al doilea pentru un fault la Cubarsi, şi primele 90 de minute s-au încheiat cu scor alb, nu înainte ca Martinez să mai scoată lovitură liberă a lui Yamal, din al optulea minut de prelungirie.

Minutul 93 a adus parada lui Martinez la capul lui Nico Williams, iar în minutul 96 acelaşi Nico Williams a înscris, dar golul a fost anulat pentru un fault al lui Merino la Otamendi. Merino a şutat puţin pe lângă bară în minutul 103, dar golul atât de aşteptat a venit în minutul 106. Nico Williams a întors, cu capul, o minge în centrul careului şi Ferran Torres a înscris cu un şut violent. Tot jucătorul Barcelonei a înscris în minutul 113, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Unai Simon a scos un şut centrare al lui Messi, primul din meci, în minutul 116, apoi Messi l-a făcut KO pe Merino cu un şut direct în faţă şi Senesi a ratat incredibil în minutul 119. Giuliano Simeone a trimis razant cu bara transversală în minutul 120+2 şi Spania s-a impus, în cele din urmă, cu 1-0 în faţa Argentinei, cucerind al doilea titlu suprem din istorie, după cel din 2010.

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