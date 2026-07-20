„Să nu uităm ce am făcut”. Apelul făcut de Lionel Scaloni, după ce Argentina a pierdut finala Mondialului cu Spania

Lionel Scaloni a oferit prima reacţie, după ce Spania a învins Argentina cu 1-0, după 120 de minute de joc, în finala Campionatului Mondial. Selecţionerul sud-americanilor a făcut un apel uriaş şi le-a cerut oamenilor să nu uite parcursul remarcabil avut de naţionala sa la turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada.
Argentina a avut o prestaţie modestă, în finala care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Ferran Torres a marcat golul victoriei în minutul 106.
Lionel Scaloni, prima reacţie după Spania – Argentina 1-0, în finala Campionatului Mondial
Lionel Scaloni le-a mulţumit jucătorilor săi şi a transmis că naţionala sa rămâne „mare”, indiferent de rezultatul înregistrat în finala cu Spania. Selecţionerul sud-americanilor şi-a asumat eşecul suferit cu Spania, însă a subliniat că elevii săi au încercat să dea totul pentru a obţine încă un succes istoric.
„Recunoștință eternă pentru acești băieți care au luptat până la final. Păstrez în suflet ceea ce au făcut și faptul că am ajuns până aici. Valorează enorm. Suntem mari atât în victorie, cât și în înfrângere; am demonstrat că știm și să pierdem.
Îmi asum lucrurile, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm ce am făcut ca să ajungem până aici. Țării trebuie să-i spunem că am dat totul. Este un exemplu extraordinar pentru oamenii și pentru țara noastră. Se mai și pierde, așa e.
Eu îmi amintesc de cei care termină pe locul doi, pentru că este extrem de greu să ajungi până aici. Desigur, ne-ar fi plăcut să câștigăm. Nu simt decât recunoștință. Poți juca bine sau rău, dar când dai tot ce ai, este foarte greu să ți se reproșeze ceva„, a declarat Lionel Scaloni, conform presei din Argentina, după finala pierdută cu Spania, scor 0-1.
Spania – Argentina 1-0
Spania a vrut să pună lucrurile la punct încă din startul finalei şi, în minutul 5, combinaţia dintre Dani Olmo şi Lamine Yamal s-a încheiat cu şutul acestuia din urmă, însă Dibu Martinez a respins. Un minut mai târziu Unai Simon a ieşit în afara careului pentru a bloca un contraatac argentinian, iar fazele au continuat fără însă ca vreuna din echipe să treacă pe lângă o ocazie clară de gol. Martinez a prins şutul lui Oyarzabal în minutul 39, apoi Cucurella a trimis un şut puternic, de la distanţă, puţin pe lângă poartă.
A urmat pauza, mai lungă decât de obicei, pentru că a fost mini-concert între reprize, iar la reluare, minutul 47, Dibu Martinez a fost din nou la post, prinzând şutul lui Alex Baena. Portarul argentinian a intervenit şi la lovitura de cap a lui Ferran Torres, din minutul 67, apoi la şutul lui Pedri, din minutul 76, şi la cel al lui Cubarsi, un minut mai târziu. A urmat o reluare cu capul a lui Laporte, în minutul 81, dar Martinez a prins mingea. Argentina a rămas în zece după ce Enzo Fernandez a încasat două galbene în decurs de zece minute, al doilea pentru un fault la Cubarsi, şi primele 90 de minute s-au încheiat cu scor alb, nu înainte ca Martinez să mai scoată lovitură liberă a lui Yamal, din al optulea minut de prelungirie.
Minutul 93 a adus parada lui Martinez la capul lui Nico Williams, iar în minutul 96 acelaşi Nico Williams a înscris, dar golul a fost anulat pentru un fault al lui Merino la Otamendi. Merino a şutat puţin pe lângă bară în minutul 103, dar golul atât de aşteptat a venit în minutul 106. Nico Williams a întors, cu capul, o minge în centrul careului şi Ferran Torres a înscris cu un şut violent. Tot jucătorul Barcelonei a înscris în minutul 113, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Unai Simon a scos un şut centrare al lui Messi, primul din meci, în minutul 116, apoi Messi l-a făcut KO pe Merino cu un şut direct în faţă şi Senesi a ratat incredibil în minutul 119. Giuliano Simeone a trimis razant cu bara transversală în minutul 120+2 şi Spania s-a impus, în cele din urmă, cu 1-0 în faţa Argentinei, cucerind al doilea titlu suprem din istorie, după cel din 2010.
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