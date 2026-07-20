Cum l-a numit Rodri pe Messi după ce i-a „suflat” Balonul de Aur al Cupei Mondiale: „Cu tot respectul”

Rodri, jucătorul desemnat „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale din 2026, a acordat primele declarații după finala cu Argentina, scor 1-0. Mijlocașul lui Manchester City a părut năucit de gândul că a cucerit trofeul suprem alături de colegii săi și a evidențiat și adversarul pe care l-a avut în față, vorbind la superlativ despre Lionel Messi în particular.

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Spania a câștigat pentru a doua oară Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în marea finală disputată pe MetLife Stadium. Ferran Torres a fost eroul „Furiei Roja” la capătul unui meci care a intrat în prelungiri cu un gol înscris în minutul 106.

Rodri, „plecăciune” în fața lui Messi după finala Cupei Mondiale

După ce meciul de pe MetLife Stadium s-a încheiat a urmat ceremonia de decernare a trofeului, unde Spania a dominat la toate capitolele, Rodri câștigând trofeul de cel mai bun jucător al turneului. Deși Messi a făcut un turneu final senzațional, cu opt goluri și patru pase decisive, specialiștii au decis să dea trofeul în tabăra câștigătoare și astfel a ajuns în brațele fotbalistului de 30 de ani.

După toate aceste evenimente, Rodri a ținut totuși să se „încline” în fața căpitanului Argentinei, pe care l-a numit „GOAT”.

„Acest grup a fost senzațioal. Suntem câștigătorii Cupei Mondiale. E incredibil că pot spune asta cu voce tare. Pentru mine, asta a fost cea mai dificilă Cupă Mondială.