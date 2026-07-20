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Cum l-a numit Rodri pe Messi după ce i-a „suflat” Balonul de Aur al Cupei Mondiale: „Cu tot respectul”

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 3:19

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Cum l-a numit Rodri pe Messi după ce i-a „suflat Balonul de Aur al Cupei Mondiale: „Cu tot respectul

Rodri și Messi, în finala Cupei Mondiale / Profimedia

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Rodri, jucătorul desemnat „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale din 2026, a acordat primele declarații după finala cu Argentina, scor 1-0. Mijlocașul lui Manchester City a părut năucit de gândul că a cucerit trofeul suprem alături de colegii săi și a evidențiat și adversarul pe care l-a avut în față, vorbind la superlativ despre Lionel Messi în particular.

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Spania a câștigat pentru a doua oară Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în marea finală disputată pe MetLife Stadium. Ferran Torres a fost eroul „Furiei Roja” la capătul unui meci care a intrat în prelungiri cu un gol înscris în minutul 106.

Rodri, „plecăciune” în fața lui Messi după finala Cupei Mondiale

După ce meciul de pe MetLife Stadium s-a încheiat a urmat ceremonia de decernare a trofeului, unde Spania a dominat la toate capitolele, Rodri câștigând trofeul de cel mai bun jucător al turneului. Deși Messi a făcut un turneu final senzațional, cu opt goluri și patru pase decisive, specialiștii au decis să dea trofeul în tabăra câștigătoare și astfel a ajuns în brațele fotbalistului de 30 de ani.

După toate aceste evenimente, Rodri a ținut totuși să se „încline” în fața căpitanului Argentinei, pe care l-a numit „GOAT”.

Acest grup a fost senzațioal. Suntem câștigătorii Cupei Mondiale. E incredibil că pot spune asta cu voce tare. Pentru mine, asta a fost cea mai dificilă Cupă Mondială.

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Am învins Argentina care, cu tot respectul meu, are cel mai bun jucător din toate timpurile (n.r. Lionel Messi). Sunt un exemplu al depășirii obstacolelor. Sunt mulți oameni care nu mă știu, dar am simțit susținerea și afecțiunea celor din Spania„, a spus Rodri după finala World Cup, conform marca.com.

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