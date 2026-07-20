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„Fortăreața” Spania! Recordul stabilit de echipa lui Luis de la Fuente după ce a devenit campioană mondială

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 2:37

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„Fortăreața Spania! Recordul stabilit de echipa lui Luis de la Fuente după ce a devenit campioană mondială

Jucătorii Spaniei, alături de trofeul Cupei Mondiale / Getty Images

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Spania a stabilit o bornă fantastică după ce a învins-o pe Argentina și a devenit campioană mondială. Defensiva „de fier” a lui Luis de la Fuente a stabilit un nou record în cea mai tare competiție de pe planetă.

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Spania a câștigat pentru a doua oară Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în marea finală disputată pe MetLife Stadium. Ferran Torres a fost eroul „Furiei Roja” la capătul unui meci care a intrat în prelungiri cu un gol înscris în minutul 106.

Spania, campioana mondială cu cele mai puține goluri încasate

Odată cu fluierul final de pe MetLife Stadium au început să apară diverse statistici legate de Spania și Argentina, însă una dintre ele atrage atenția în mod special. „Furia Roja” a devenit campioana mondială cu cele mai puține goluri încasate în drumul spre finală.

Spania a încheiat World Cup 2026 cu un singur gol primit, cel din duelul cu Belgia din faza sferturilor, când Charles De Ketelaere l-a învins pe Unai Simon. În rest, echipa lui Luis de la Fuente și-a păstrat poarta intactă în restul de șapte meciuri disputate.

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Precedentul record era împărțit de Franța (1998), Italia (2006) și echipa Spaniei din 2010, care au primit câte două goluri.

În plus, Spania s-a alăturat unui club select de naționale care nu au fost niciodată conduse în drumul spre trofeu. Doar Italia în 1938 și 1982, respectiv Germania de Vest în 1990 au mai reușit așa ceva.

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