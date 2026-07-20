„Fortăreața” Spania! Recordul stabilit de echipa lui Luis de la Fuente după ce a devenit campioană mondială

Spania a stabilit o bornă fantastică după ce a învins-o pe Argentina și a devenit campioană mondială. Defensiva „de fier” a lui Luis de la Fuente a stabilit un nou record în cea mai tare competiție de pe planetă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania a câștigat pentru a doua oară Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în marea finală disputată pe MetLife Stadium. Ferran Torres a fost eroul „Furiei Roja” la capătul unui meci care a intrat în prelungiri cu un gol înscris în minutul 106.

Spania, campioana mondială cu cele mai puține goluri încasate

Odată cu fluierul final de pe MetLife Stadium au început să apară diverse statistici legate de Spania și Argentina, însă una dintre ele atrage atenția în mod special. „Furia Roja” a devenit campioana mondială cu cele mai puține goluri încasate în drumul spre finală.

Spania a încheiat World Cup 2026 cu un singur gol primit, cel din duelul cu Belgia din faza sferturilor, când Charles De Ketelaere l-a învins pe Unai Simon. În rest, echipa lui Luis de la Fuente și-a păstrat poarta intactă în restul de șapte meciuri disputate.

1 – Spain have conceded just one goal in their eight games at the 2026 FIFA World Cup, the fewest goals conceded by any team in a World Cup winning campaign.

Immovable. pic.twitter.com/udt85Clixt

— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026