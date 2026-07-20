Cine e favoritul specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur, după ce Spania a cucerit Cupa Mondială

Campionatul Mondial 2026 s-a terminat şi specialiştii anunţă care este marele favorit la câştigarea Balonului de Aur, ce se va decerna la gala din octombrie de la Londra.

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Dacă înainte de semifinalele World Cup 2026, Lionel Messi era în pole position pentru un al nouălea Balon de Aur, lucrurile s-au schimbat, cel puţin aşa susţin statisticienii de la Polymarket Sports.

Lamine Yamal, favorit la câştigarea Balonului de Aur

Astfel, în acest moment, Lamine Yamal este favorit conform statisticii, cu 51% şanse de a primi trofeul. El este urmat la acest capitol de Harry Kane (27%), Lionel Messi (8%) şi Kylian Mbappe (4%).

🚨19 year old Lamine Yamal is projected to win the Ballon d’Or on Polymarket:

51% – Yamal

27% – Kane

8% – Messi

4% – Mbappe

Messi didn’t win a Ballon d’Or until he was 22 pic.twitter.com/t6KL6qm2fr

— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 19, 2026

Totuşi, puştiul de 19 ani al Barcelonei, cotat la 200 de milioane de euro, nu a avut un mondial spectaculos. El şi-a trecut în cont un singur gol şi a scos penalty-ul care i-a deschis calea spre finală „Furiei Roja”, în penutilmul act cu Franţa.