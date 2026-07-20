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Cine e favoritul specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur, după ce Spania a cucerit Cupa Mondială

Dan Roșu Publicat: 20 iulie 2026, 3:08

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Cine e favoritul specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur, după ce Spania a cucerit Cupa Mondială

Balonul de Aur - Getty Images

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Campionatul Mondial 2026 s-a terminat şi specialiştii anunţă care este marele favorit la câştigarea Balonului de Aur, ce se va decerna la gala din octombrie de la Londra.

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Dacă înainte de semifinalele World Cup 2026, Lionel Messi era în pole position pentru un al nouălea Balon de Aur, lucrurile s-au schimbat, cel puţin aşa susţin statisticienii de la Polymarket Sports.

Lamine Yamal, favorit la câştigarea Balonului de Aur

Astfel, în acest moment, Lamine Yamal este favorit conform statisticii, cu 51% şanse de a primi trofeul. El este urmat la acest capitol de Harry Kane (27%), Lionel Messi (8%) şi Kylian Mbappe (4%).

Totuşi, puştiul de 19 ani al Barcelonei, cotat la 200 de milioane de euro, nu a avut un mondial spectaculos. El şi-a trecut în cont un singur gol şi a scos penalty-ul care i-a deschis calea spre finală „Furiei Roja”, în penutilmul act cu Franţa.

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Cu Barcelona, Lamine a câştigat titlul în La Liga şi Supercupa Spaniei. De-a lungul stagiunii trecute, el a marcat 24 de goluri şi a oferit 18 pase decisive în cele 45 de meciuri adunate.

Pe de altă parte, Lamine Yamal a câştigat până la 19 ani Campionatul European, Campionatul Mondial, titlul în La Liga, Cupa Regelui şi Supercupa Spaniei.

Premianţii Campionatului Mondial 2026

Rodri îşi consolidează statutul de unul dintre cei mai mari mijlocaşi din istoria fotbalului, el fiind desemnat „Cel mai bun jucător al turneului” Cupei Mondiale.

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Dirijorul orchestrei, Rodri are un palmares impresionant: câştigător al Balonului de Aur, câştigător al Ligii Campionilor, de patru ori câştigător al Premier League, câştigător al Euro şi, acum, câştigător al Cupei Mondiale şi desemnat „Cel mai bun jucător al turneului”.

Spaniolul Pau Cubarsi, în vârstă de 19 ani, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al Cupei Mondiale.

Portarul Spaniei, Unai Simon, a fost desemnat cel mai bun portar al turneului, el primind un singur gol la această competiţie.

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Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

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