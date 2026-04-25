“Disciplina lui e unică”. Cum se pregăteşte Cristiano Ronaldo pentru ultima participare la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 25 aprilie 2026, 15:22

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci pentru Portugalia/ Profimedia

Campionatul Mondial se apropie cu paşi mari, iar Cristiano Ronaldo are visuri măreţe pentru ultima sa participare la acest turneu. Internaţionalul portughez este un sportiv excepţional, cunoscut pentru regimul său alimentar strict şi pentru disciplina sa impresionantă. Fostul său bucătar dezvăluie în revista Covers modul în care legendarul jucător portughez se pregăteşte pentru ultima sa mare competiţie internaţională.

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo se pregăteşte să participe la ultima sa Cupă Mondială. Atacantul portughez a părăsit Europa în urmă cu aproape patru ani şi joacă acum în campionatul Arabiei Saudite. De la începutul carierei sale, portughezul impresionează prin regularitate şi disciplină. Fiind foarte puţin accidentat, fostul său bucătar personal dezvăluie secretele unei astfel de longevităţi la cel mai înalt nivel într-un interviu acordat Covers.

Cum se pregăteşte Cristiano Ronaldo pentru ultima participare la Campionatul Mondial

„Disciplina lui este cu adevărat unică”, subliniază Giorgio Barone, care a colaborat cu jucătorul pe vremea când acesta evolua la Juventus. „Am lucrat cu mulţi jucători, chiar şi cu campioni mondiali… Ei mănâncă sănătos, dar uneori fac mici abateri. Nu au disciplina lui Cristiano”, adaugă el.

Cristiano Ronaldo este foarte departe de aceste faimoase abateri legate de alimentaţie. În săptămâna campionului portughez, nu există nicio „zi de pauză”. „Nu mănâncă junk food. Niciodată. Nici măcar în vacanţă. Fără zahăr. Nici măcar în cafea. Zahărul este un otravă pentru corpul nostru”, asigură fostul bucătar personal al lui „CR7”. Deşi portughezul câştigă foarte bine, el nu cade în exces în ceea ce priveşte obiceiurile alimentare. „Trebuie să punem capăt mitului conform căruia fotbaliştii mănâncă lucruri speciale. Ei mănâncă lucruri foarte simple, dar sănătoase şi de calitate”, asigură Barone.

Bucătarul italian adaugă că Cristiano Ronaldo nu a căzut în capcana în care pot cădea mulţi jucători profesionişti. „Mulţi jucători au obiceiul prost de a sta treji până târziu, mai ales pentru a juca PlayStation, ceea ce reprezintă ruina fotbaliştilor.” Internaţionalul portughez nu stă treaz până târziu, deoarece orele lungi petrecute în faţa consolei pot provoca o foame nocturnă intensă, care duce uneori la alegeri alimentare regretabile. Barone îşi aminteşte că a văzut, la un jucător important, mai multe pungi goale de fast-food pe masă. „A trebuit să-i spun unui jucător că, dacă vrea să mănânce porcăriile astea, ar fi bine să se asigure că nimeni de la club nu vine să se plângă de creşterea lui în greutate sau de forma fizică precară”, l-a avertizat el. „Pentru că eu îmi pot face treaba, dar dacă faci asta în fiecare seară în absenţa mea, ei bine, nu pot face mare lucru pentru a te opri.

Exemplul dietei specifice a lui Haaland

Recent, un alt mare atacant din fotbal şi-a dezvăluit obiceiurile alimentare. Norvegianul Erling Haaland are o dietă compusă în principal din carne de vită. Într-o parte a documentarului intitulat „The Big Decision”, îl vedem pe Erling Haaland gustând inimă şi ficat de vită. Acest lucru nu îl surprinde deloc pe fostul bucătar al lui Cristiano Ronaldo, deoarece portughezul era, de asemenea, un consumator fervent al acestui tip de alimente. „Ficatul, inima şi creierul sunt toate alimente excelente. Sunt superalimente. Şi lui Cristiano îi plăcea ficatul. Eu îl ador”, asigură el.

Pe lângă aceste părţi de carne care par puţin apetisante pe hârtie, Giorgio Barone scoate lista de cumpărături a starului portughez, nuanţând totuşi: „o bucată de somon sau de cod slab, spanac proaspăt, o lămâie, ulei de măsline extravirgin de calitate şi orez negru.

Cu toţii avem sisteme digestive şi structuri musculare diferite, aşa că este iluzoriu să mănânci acelaşi lucru ca o vedetă a fotbalului şi să crezi că asta te va transforma într-o vedetă”, a spus el.

