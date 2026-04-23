„Doare mai mult decât pot să spun” Primul mesaj al lui Lamine Yamal după accidentarea care îi încheie sezonul

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 17:57

Lamine Yamal / Profimedia Images

Lamine Yamal nu va mai juca în acest sezon pentru FC Barcelona după accidentarea suferită la partida cu Celta Vigo. Imediat după ce a transformat penalty-ul care a stabilit scorul final, Yamal s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare.

Testele medicale au arătat că Yamal nu va mai putea juca în acest sezon pentru Barcelona, în cele 6 partide rămase. Însă Barcelona a menționat în comunicatul postat că Yamal va fi disponibil pentru naționala Spaniei la Campionatul Mondial.

Mesajul lui Yamal pentru fanii Barcei

Yamal a postat la rândul său un mesaj pe rețelele de socializare, adresat direct coechipierilor de la Barcelona, dar și fanilor echipei catalane.

„Accidentarea asta mă scoate din joc exact în momentul în care îmi doream cel mai mult să fiu pe teren. Și doare mai mult decât pot să spun. Doare că nu pot lupta alături de colegi. Că nu pot ajuta când echipa are nevoie de mine. Dar am încredere în ei. Știu că vor da totul în fiecare meci.

O să fiu acolo, chiar și din afara terenului. Susțin. Încurajez. Trag alături de ei, ca unul de-ai lor. Nu e un final. E doar o pauză. O să revin mai puternic. Cu și mai multă foame. Iar sezonul viitor va fi mai bun.

Mulțumesc pentru mesaje. Visca Barça” a scris Lamine Yamal pe pagina sa de Instagram.

 

 
Analist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui BolojanAnalist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui Bolojan
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării. Până când are Bolojan putere deplină: „Nu există o altă variantă”
Fanatik.ro
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării. Până când are Bolojan putere deplină: „Nu există o altă variantă”
19:54

Juventus vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor! Fotbalistul cu 6 titluri în Premier League, așteptat la Torino
19:49

David Popovici, răspuns de mare campion! Nu se grăbeşte să doboare un nou record: “Ştiu că o să îl bat la un moment dat”
19:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în semifinalele Cupa României. Pușcaș, titular în premieră. Echipele de start
18:54

David Popovici, aur şi la 200m liber! A doua medalie obţinută la Campionatele Naţionale de la Otopeni 2026
18:53

Numit un „dezastru” la Spurs, Radu Drăgușin poate prinde un nou transfer mare la un gigant al Europei
18:52

VIDEORomânul din Major League Soccer, gol de senzație la 17 ani! A intrat direct în istoria clubului, după un meci nebun
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”