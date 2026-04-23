„Doare mai mult decât pot să spun” Primul mesaj al lui Lamine Yamal după accidentarea care îi încheie sezonul

Lamine Yamal nu va mai juca în acest sezon pentru FC Barcelona după accidentarea suferită la partida cu Celta Vigo. Imediat după ce a transformat penalty-ul care a stabilit scorul final, Yamal s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Testele medicale au arătat că Yamal nu va mai putea juca în acest sezon pentru Barcelona, în cele 6 partide rămase. Însă Barcelona a menționat în comunicatul postat că Yamal va fi disponibil pentru naționala Spaniei la Campionatul Mondial.

Mesajul lui Yamal pentru fanii Barcei

Yamal a postat la rândul său un mesaj pe rețelele de socializare, adresat direct coechipierilor de la Barcelona, dar și fanilor echipei catalane.

„Accidentarea asta mă scoate din joc exact în momentul în care îmi doream cel mai mult să fiu pe teren. Și doare mai mult decât pot să spun. Doare că nu pot lupta alături de colegi. Că nu pot ajuta când echipa are nevoie de mine. Dar am încredere în ei. Știu că vor da totul în fiecare meci.

O să fiu acolo, chiar și din afara terenului. Susțin. Încurajez. Trag alături de ei, ca unul de-ai lor. Nu e un final. E doar o pauză. O să revin mai puternic. Cu și mai multă foame. Iar sezonul viitor va fi mai bun.