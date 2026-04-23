Barcelona, anunţ de ultim moment despre Lamine Yamal. Ce se întâmplă cu participarea la Campionatul Mondial 2026

Barcelona a făcut un anunţ de ultim moment despre accidentarea lui Lamine Yamal (18 ani). Starul catalanilor s-a “rupt” în meciul câştigat cu Celta Vigo, scor 1-0, în La Liga.
Lamine Yamal a marcat în poarta lui Ionuţ Radu în minutul 40, din penalty. Imediat după, decarul catalanilor s-a prăbuşit pe gazon, fiind ulterior înlocuit de Roony.
Barcelona, anunţ de ultim moment despre Lamine Yamal
Barcelona a confirmat primul verdict primit de Lamine Yamal, accidentare musculară la coapsa piciorului stâng. Acesta nu va mai putea juca până la finalul sezonului.
Cu toate acestea, catalanii au transmis că Lamine Yamal ar urma să fie apt pentru Campionatul Mondial 2026, turneu care e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
“Testele efectuate joi au confirmat că jucătorul primei echipe, Lamine Yamal, a suferit o accidentare musculară la piciorul stâng.
Jucătorul va urma un plan de tratament conservator. Va rata meciurile rămase din acest sezon, dar ar urma să fie disponibil pentru Cupa Mondială”, a anunţat Barcelona, pe site-ul oficial.
Lamine Yamal va rata El Clasico. Barcelona va primi vizita rivalei Real Madrid pe 10 mai, de la ora 22:00. De asemenea, starul catalanilor nu va fi apt pentru meciurile cu Getafe, Osasuna, Alaves, Betis şi Valencia, rămase de disputat până la finalul sezonului.
Anunţul unui medic din Spania despre accidentarea lui Lamine Yamal
Medicul specialist Pedro Luis Ripoll a transmis că accidentarea lui Lamine Yamal este una delicată, care ar putea să-l împiedice să evolueze la Campionatul Mondial.
“Această accidentare are o rată de recidivă de 30%, aşa că trebuie să fie foarte atent. Trebuie să fim extrem de precauţi cu privire la momentul recuperării.
(N.r. Despre participarea la World Cup 2026) Este foarte riscant să vorbim în acest moment dacă seamănă mai mult cu o contractură sau o ruptură. În orice caz, Luis de la Fuente îşi doreşte jucători sănătoşi şi în formă. Cred că va fi dificil de convocat pentru că rata de recidivă e de 30% şi ar putea pierde un jucător pentru Campionatul Mondial”, a declarat medicul Pedro Luis Ripoll, conform mundodeportivo.com.
