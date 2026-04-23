Barcelona, anunţ de ultim moment despre Lamine Yamal. Ce se întâmplă cu participarea la Campionatul Mondial 2026

Barcelona a făcut un anunţ de ultim moment despre accidentarea lui Lamine Yamal (18 ani). Starul catalanilor s-a “rupt” în meciul câştigat cu Celta Vigo, scor 1-0, în La Liga.

Lamine Yamal a marcat în poarta lui Ionuţ Radu în minutul 40, din penalty. Imediat după, decarul catalanilor s-a prăbuşit pe gazon, fiind ulterior înlocuit de Roony.

Barcelona a confirmat primul verdict primit de Lamine Yamal, accidentare musculară la coapsa piciorului stâng. Acesta nu va mai putea juca până la finalul sezonului.

Cu toate acestea, catalanii au transmis că Lamine Yamal ar urma să fie apt pentru Campionatul Mondial 2026, turneu care e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

“Testele efectuate joi au confirmat că jucătorul primei echipe, Lamine Yamal, a suferit o accidentare musculară la piciorul stâng.