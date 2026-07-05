După trei Mondiale consecutive și-a dat demisia: „Voi fi liber să aleg cel mai bun proiect!”

Două meciuri, două înfrângeri, şi asta e tot. Hervé Renard le-a transmis conducătorilor tunisieni că îşi părăseşte funcţia de selecţioner al „Vulturilor din Cartagina”, după eliminarea echipei tunisiene din Cupa Mondială din 2026.

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Tunisia a fost eliminată încă din faza grupelor, după trei înfrângeri în tot atâtea meciuri.

Hervé Renard i-a succedat lui Sabri Lamouchi în urma înfrângerii zdrobitoare suferite de Tunisia în meciul de debut împotriva Suediei (5-1), pe 15 iunie. Antrenorul francez nu a reuşit să schimbe soarta echipei, suferind înfrângeri grele în faţa Japoniei (4-0) şi, apoi, a Olandei (3-1).

Hervé Renard, care participa la a treia sa Cupă Mondială consecutivă, se referise deja la viitorul său după eliminarea „Vulturilor din Cartagina”. „Acum voi fi liber să aleg cel mai bun proiect pentru viitor”, a declarat el pentru AFP.

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