Naționala Franței, doar a patra din istorie care a reușit așa ceva la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat la meciul cu Paraguay

Naționala Franței a devenit a doua echipă calificată în faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial, după succesul cu scorul de 1-0 obținut în fața selecționatei Paraguayului.

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Kylian Mbappe a dat lovitura de grație pentru gruparea pregătită de Didier Deschamps, după ce a transformat în minutul 70 o lovitură de la 11 metri.

Franța, record fantastic la Cupa Mondială

Franța și-a confirmat statutul de favorită în duelul cu Paraguay și a avansat în faza sferturilor de finală, după golul decisiv marcat de Kylian Mbappe.

Selecționata pregătită de Didier Deschamps a ajuns la 150 de goluri marcate în istorie la turneele finale, fiind abia a patra națiune care atinge această bornă fantastică.

Brazilia, cu 246 de goluri, Germania cu 243 și Argentina, cu un total de 163 de goluri, au ajuns la această bornă fantastică în istoria turneelor finale.