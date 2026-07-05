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Norvegia vrea să dea marea lovitură și să elimine Brazilia! A fost stabilit planul anti-Vinicius: „E un dansator!”

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 9:15

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Norvegia vrea să dea marea lovitură și să elimine Brazilia! A fost stabilit planul anti-Vinicius: E un dansator!”

Vinicius Junior a marcat 4 goluri la Campionatul Mondial până acum / Getty Images

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Norvegia – Brazilia este considerat unul dintre cele mai tari meciuri din faza optimilor de finală de la Campionatul Mondial. Deși Norvegia nu a mai fost la un turneu final de mulți ani, actuala generație cu Haaland, Odegaard, Sorloth sau Nusa este văzută ca o adevărată amenințare pentru Selecao. Iar la conducerea este antrenor Stale Solbakken, cel care pregătește echipa din 2020.

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Norvegia – Brazilia se se vede în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY în această seară de la ora 23:00. Partida poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Planul special pentru oprirea lui Vinicius

Solbakken, cel care și-a încheiat cariera de jucător prematur în urmă cu 25 de ani după ce a suferit un atac de cord în timpului unui antrenament, este conștient de oportunitatea uriașă pe care o are Norvegia lui să scrie istorie la Campionatul Mondial.

„Desigur că Brazilia este favorită, așa cum am mai spus-o. Însă nu cred că sunt favorită certă, așa cum poate ar fi fost în urmă cu câțiva ani, cu 3-4 în urmă. Acum cred că au o perioadă foarte bună, au încredere și au un stil foarte bun cu mingea la picior.

Nu poți să oferi procente pentru meci, că e 60-40 sau 70-30. Important este că trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru, altfel nu avem nicio șansă. Dar dacă vom fi la cel mai bun nivel, atunci putem” a spus Solbakken.

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Acesta a explicat și că mesajul pe care l-a avut către cameră: „Carlo, venim după voi!” voia să fie unul plin de admirație și respect: „Este unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalui, poate chiar cel mai bun, are 5 titluri de UEFA Champions League și toate titlurile interne și 5 campionate. Felul în care tratează adversarii și cum se comportă este un model și un exemplu pentru noi toți. Este excelent pentru fotbal că Ancelotti a ales rolul de antrenor pentru cea mai importantă echipă națională din istorie” a mai spus Solbakken.

Selecționerul Norvegiei a primit și o întrebare atipică: a fost pus să îi descrie pe Erling Haaland și Vinicius Jr pentru cineva care nu urmărește fotbalul, e din Dallas și e pasionat de rodeo: „Cred că dacă ești interesat de sport, ți-aș spune că unul dintre ei (nr. Haaland) este o mașinărie, se vede din felul în care acționează și din fizicul lui grozav. Celălalt (nr. Vinicius) este mai curând un dansator, el dansează cu mingea la picior” a spus Solbakken, apreciativ. Apoi a menționat că a pregătit un mod de a-l opri pe Vinicius, cel care are 4 goluri la Mondial: „Nu îl putem lăsa să joace unu la unu. Trebuie să ne ajutăm între noi, să ne acoperim între noi”.

Acesta a glumit și pe seama palmaresului direct: Norvegia are 2 victorii și 2 egaluri în fața Braziliei în cele 4 meciuri disputate între ele între 1988 și 2006: „Am refuzat să jucăm partide amicale contra lor în ultimii 20 de ani ca să putem să spunem în continuare că nu ne-au bătut niciodată” a spus râzând selecționerul naționalei nordice.

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