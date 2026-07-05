Norvegia vrea să dea marea lovitură și să elimine Brazilia! A fost stabilit planul anti-Vinicius: „E un dansator!”

Norvegia – Brazilia este considerat unul dintre cele mai tari meciuri din faza optimilor de finală de la Campionatul Mondial. Deși Norvegia nu a mai fost la un turneu final de mulți ani, actuala generație cu Haaland, Odegaard, Sorloth sau Nusa este văzută ca o adevărată amenințare pentru Selecao. Iar la conducerea este antrenor Stale Solbakken, cel care pregătește echipa din 2020.

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Norvegia – Brazilia se se vede în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY în această seară de la ora 23:00. Partida poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

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Solbakken, cel care și-a încheiat cariera de jucător prematur în urmă cu 25 de ani după ce a suferit un atac de cord în timpului unui antrenament, este conștient de oportunitatea uriașă pe care o are Norvegia lui să scrie istorie la Campionatul Mondial.

„Desigur că Brazilia este favorită, așa cum am mai spus-o. Însă nu cred că sunt favorită certă, așa cum poate ar fi fost în urmă cu câțiva ani, cu 3-4 în urmă. Acum cred că au o perioadă foarte bună, au încredere și au un stil foarte bun cu mingea la picior.

Nu poți să oferi procente pentru meci, că e 60-40 sau 70-30. Important este că trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru, altfel nu avem nicio șansă. Dar dacă vom fi la cel mai bun nivel, atunci putem” a spus Solbakken.