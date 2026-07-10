Fază controversată în Spania – Belgia! Rodri a lovit mingea cu mâna în careu, Michael Oliver a lăsat jocul să continue

Meciul dintre Spania şi Belgia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, a avut parte de un moment controversat în minutul 62. Jucătorii lui Rudi Garcia au cerut o lovitură de la 11 metri.
După o centrare în careul lui Unai Simon care îl căuta pe Lukaku, Laporte a respins cu capul direct în mâna lui Rodri. Fostul Balon de Aur se retrăgea şi nu a mai avut timp să reacţioneze.
Controversă uriaşă în Spania – Belgia
Imediat, jucătorii Belgiei au cerut lovitură de la 11 metri. Spaniolii au reuşit să respingă pentru moment şi au scăpat de emoţii în momentul în care faza s-a încheiat cu un şut prins de Unai Simon.
În ciuda protestelor din tabăra Belgiei, decizia lui Michael Oliver a fost categorică. Arbitrul englez a făcut semn că jocul poate continua, iar decizia sa luată în teren a fost confirmată, nefiind chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.
Nu a fost singurul moment al partidei când s-a cerut un penalty. În prima repriză, şutul lui Baena a fost blocat de Ngoy, dar mâna belgianului a fost aproape de corp, iar distanţa dintre cei doi a fost una extrem de mică. În plus, până şi jurnaliştii spanioli de la Marca au recunoscut că Michael Oliver a luat atunci decizia corectă, aceea de a lăsa jocul să continue.
Spania a deschis scorul prin Fabian Ruiz, în timp ce De Ketelaere a restabilit egalitatea. Merino a marcat însă în minutul 88 şi a dus scorul la 2-1.
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