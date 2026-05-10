Finala Cupei Mondiale în care Ungaria a condus cu 2-0 și a pierdut, iar un român a câștigat trofeul

Cupa Mondială a lăsat mereu loc de rezultate neașteptate și a scos în față echipe care au cunoscut gloria deși nimeni nu le dădea nicio șansă. Poate cea mai surprinzătoare finală din istoria turneului a avut loc în 1954, în Elveția. Nu degeaba, acel meci epic poartă supranumele de „Miracolul de la Berna”.

Ungaria era „de aur” și învinsese Germania cu 8-3 în grupe!

Pe 4 iulie 1954, pe stadionul Wankdorf, din Berna, Ungaria a întâlnit Germania de Vest în finala Cupei Mondiale. Maghiarii erau mari favoriți, din mai multe motive. În ultimii cinci ani, nu pierduseră niciun meci din 31 și erau alintați cu apelativul „Echipa de Aur”. Erau campioni olimpici la zi, învinseseră Anglia cu 7-1 chiar înaintea turneului din Elveția și aveau în componență nume legendare ale vremii, precum Sándor Kocsis, Ferenc Puskás sau Nándor Hidegkuti.

Pe deasupra, Ungaria avea și un important avantaj moral. Se întâlnise deja cu Germania de Vest la acel Mondial, în faza grupelor. Rezultatul? Un 8-3 categoric, meci în care maghiarii îi surclasaseră la toate capitolele pe oponenții lor. În sferturi, ungurii trecuseră și de marea Brazilie, 4-2, așa că planetele păreau, pe bună dreptate, că se aliniază pentru ei.

Maghiarii au avut 2-0, dar au pierdut finala

Iar startul meciului de la Berna a confirmat superioritatea Ungariei. După doar opt minute, maghiarii conduceau deja cu 2-0, prin golurile lui Ferenc Puskás și Zoltan Czibor. „Echipa de Aur” își făcea jocul ei obișnuit, acel fotbal total, cu pase scurte și în viteză, în timp ce nemții erau din nou copleșiți. Doar că, odată cu trecerea timpului, ploaia s-a întețit, a devenit torențială, vreme care avantaja clar Germania, o echipă mai puțin tehnică, dar mai fizică și mai disciplinată.