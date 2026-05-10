Starul care a marcat un gol de senzație la Mondial, aproape de retragere. World Cup 2026, ultimul dans

James Rodriguez, jucătorul care a devenit mare după turneul de Cupă Mondială din 2014 făcut alături de Columbia, este la un pas de a se retrage din fotbal. Potrivit jurnaliștilor din țara sa natală, mijlocașul ar fi vorbit deja cu echipa sa de club, Minnesota United, pe care a înștiințat-o că va “agăța ghetele în cui” după World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cupa Mondială din 2014 a reprezentat un turneu de-a dreptul special, iar unul dintre jucătorii care a contribuit la farmecul competiției din Brazilia a fost cu siguranță James Rodriguez. Fotbalistul columbian a fost de-a dreptul magic în tricoul Columbiei, pe care a reușit să o ducă până în sferturile de finală, marcând în toate meciurile disputate, unul dintre goluri aducându-i trofeul Puskas.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

James, șanse mari să se retragă după Cupa Mondială

În confruntarea cu Uruguay din optimi, James a preluat o minge pe piept și a trimis un șut superb care l-a învins pe Muslera după ce a lovit și bara transversală. La 12 ani distanță de la acel moment, Rodriguez e într-un moment de cumpănă.

2014 Fifa World Cup, Round of 16

Colombia – Uruguay

Colombia’s hope, James Rodríguez, scored a poetic goal against Uruguay in the 28th minute. This goal by James also won the 2014 Puskas Award. pic.twitter.com/KlWftfeAby

— The Notorious (@camlibelive) January 1, 2026

Cei de la colombia.as.com titrează “James le-a spus celor de la Minnesota United că s-ar putea retrage după Cupa Mondială“. Rodriguez s-a alăturat formației din MLS în februarie, iar contractul său expiră în vară, la jumătatea sezonului din SUA.