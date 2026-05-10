Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Starul care a marcat un gol de senzație la Mondial, aproape de retragere. World Cup 2026, ultimul dans

Starul care a marcat un gol de senzație la Mondial, aproape de retragere. World Cup 2026, ultimul dans

Andrei Nicolae Publicat: 10 mai 2026, 14:36

Comentarii
Starul care a marcat un gol de senzație la Mondial, aproape de retragere. World Cup 2026, ultimul dans

James Rodriguez, după eliminarea de la Cupa Mondială din 2014 / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

James Rodriguez, jucătorul care a devenit mare după turneul de Cupă Mondială din 2014 făcut alături de Columbia, este la un pas de a se retrage din fotbal. Potrivit jurnaliștilor din țara sa natală, mijlocașul ar fi vorbit deja cu echipa sa de club, Minnesota United, pe care a înștiințat-o că va “agăța ghetele în cui” după World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cupa Mondială din 2014 a reprezentat un turneu de-a dreptul special, iar unul dintre jucătorii care a contribuit la farmecul competiției din Brazilia a fost cu siguranță James Rodriguez. Fotbalistul columbian a fost de-a dreptul magic în tricoul Columbiei, pe care a reușit să o ducă până în sferturile de finală, marcând în toate meciurile disputate, unul dintre goluri aducându-i trofeul Puskas.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

James, șanse mari să se retragă după Cupa Mondială

În confruntarea cu Uruguay din optimi, James a preluat o minge pe piept și a trimis un șut superb care l-a învins pe Muslera după ce a lovit și bara transversală. La 12 ani distanță de la acel moment, Rodriguez e într-un moment de cumpănă.

Cei de la colombia.as.com titrează “James le-a spus celor de la Minnesota United că s-ar putea retrage după Cupa Mondială“. Rodriguez s-a alăturat formației din MLS în februarie, iar contractul său expiră în vară, la jumătatea sezonului din SUA.

Reclamă
Reclamă

În interiorul articolului este oferită o informație transmisă de un jurnalist, pe numele lui Felipe Sierra, care spune că deși cele două tabere au discutat despre prelungirea contractului pe încă o jumătate de an, James ar prefera să spună “adio” fotbalului după World Cup 2026.

Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci Cupa Mondială din America de Nord va fi ultimul dans pentru jucătorul de 34 de ani, care a jucat alături de Columbia la World Cup 2014 și 2018, dar și la Copa America 2015, 2016 și 2019. În 124 de selecții, Rodriguez a marcat de 31 de ori pentru naționala din America de Sud.

La Cupa Mondială din 2026, Columbia face parte din Grupa K, alături de Uzbekistan, Portugalia și RD Congo.

Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroportTrucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Observator
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Cine este fostul jucător de la Dinamo ajuns ospătar în Spania: ”Se făceau bani mulți”
Fanatik.ro
Cine este fostul jucător de la Dinamo ajuns ospătar în Spania: ”Se făceau bani mulți”
13:52

Kylian Mbappe, OUT! Lovitură pentru Real Madrid înainte de derby-ul cu Barcelona
13:45

Conducerea Rapidului a vorbit despre varianta “Daniel Pancu” şi anunţă revoluţia în Giuleşti
13:24

Gică Hagi, mesaj de suflet pentru Galatasaray după titlul câștigat în Turcia: “Pasiune uriașă pentru fotbal”
13:15

Dinamo, anunț de ultimă oră despre sigla clubului: “Vom demara acest proces”
12:41

Omul care a “trădat” FCSB pentru Steaua a dat lovitura! Nu mai reușise asta de apoape 600 de zile
12:14

Paul Anton a semnat! Anunţul făcut în ziua în care a împlinit 35 de ani
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 5 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 6 Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1