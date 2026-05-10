Starul care a marcat un gol de senzație la Mondial, aproape de retragere. World Cup 2026, ultimul dans

James Rodriguez, jucătorul care a devenit mare după turneul de Cupă Mondială din 2014 făcut alături de Columbia, este la un pas de a se retrage din fotbal. Potrivit jurnaliștilor din țara sa natală, mijlocașul ar fi vorbit deja cu echipa sa de club, Minnesota United, pe care a înștiințat-o că va “agăța ghetele în cui” după World Cup 2026.
Cupa Mondială din 2014 a reprezentat un turneu de-a dreptul special, iar unul dintre jucătorii care a contribuit la farmecul competiției din Brazilia a fost cu siguranță James Rodriguez. Fotbalistul columbian a fost de-a dreptul magic în tricoul Columbiei, pe care a reușit să o ducă până în sferturile de finală, marcând în toate meciurile disputate, unul dintre goluri aducându-i trofeul Puskas.
James, șanse mari să se retragă după Cupa Mondială
În confruntarea cu Uruguay din optimi, James a preluat o minge pe piept și a trimis un șut superb care l-a învins pe Muslera după ce a lovit și bara transversală. La 12 ani distanță de la acel moment, Rodriguez e într-un moment de cumpănă.
2014 Fifa World Cup, Round of 16
Colombia – Uruguay
Colombia’s hope, James Rodríguez, scored a poetic goal against Uruguay in the 28th minute. This goal by James also won the 2014 Puskas Award. pic.twitter.com/KlWftfeAby
— The Notorious (@camlibelive) January 1, 2026
Cei de la colombia.as.com titrează “James le-a spus celor de la Minnesota United că s-ar putea retrage după Cupa Mondială“. Rodriguez s-a alăturat formației din MLS în februarie, iar contractul său expiră în vară, la jumătatea sezonului din SUA.
În interiorul articolului este oferită o informație transmisă de un jurnalist, pe numele lui Felipe Sierra, care spune că deși cele două tabere au discutat despre prelungirea contractului pe încă o jumătate de an, James ar prefera să spună “adio” fotbalului după World Cup 2026.
Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci Cupa Mondială din America de Nord va fi ultimul dans pentru jucătorul de 34 de ani, care a jucat alături de Columbia la World Cup 2014 și 2018, dar și la Copa America 2015, 2016 și 2019. În 124 de selecții, Rodriguez a marcat de 31 de ori pentru naționala din America de Sud.
La Cupa Mondială din 2026, Columbia face parte din Grupa K, alături de Uzbekistan, Portugalia și RD Congo.
