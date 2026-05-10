Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Așa ceva nu s-a mai întâmplat în vreo competiție! Anunțul făcut de FIFA: ce vor avea unii jucători pe tricouri la World Cup

Așa ceva nu s-a mai întâmplat în vreo competiție! Anunțul făcut de FIFA: ce vor avea unii jucători pe tricouri la World Cup

Sebastian Ujica Publicat: 10 mai 2026, 20:32

Comentarii
Așa ceva nu s-a mai întâmplat în vreo competiție! Anunțul făcut de FIFA: ce vor avea unii jucători pe tricouri la World Cup

Trofeul World Cup în Mexico City / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Campionatul Mondial din această vară va mai bifa o premieră. FIFA a anunțat că jucători precum Lamine Yamal sau Erling Haaland vor avea un patch pe tricouri

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Patch pe tricouri pentru debutanți

Jucătorii care vor debuta la Campionatul Mondial din această vară vor avea, la primul meci, patch-uri pe tricouri care să semnalizeze acest lucru. Astfel, jucători precum Lamine Yamal sau Erling Haaland, dar și toți jucătorii unor echipe precum Scoția sau Turcia, vor avea aceste patch-uri la primele meciuri.

După ce jucătorul a evoluat în primul meci, acel patch va fi dat jos de pe tricou și va deveni sticker de colecție pentru fani. Acest lucru face parte din noua înțelegere dintre FIFA și Fanatics, cei care vor înlocui Panini din 2031.

Acest tip de patch-uri de colecție face parte din sportul american de ani de zile, iar în Major League Soccer a fost introdus în 2024. În ceea ce privește design-ul patch-urilor, acesta nu a fost momentan finalizat, scrie BBC.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Observator
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
21:20

Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”
21:19

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în optimile probei de dublu de la Roma
21:11

VideoJurnal Antena Sport | Păstrează vie tradiţia
21:00

Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Catalanii sunt la un punct de titlu și de o premieră istorică. Echipele de start
20:55

Dinamo – FC Argeș 2-1. Victorie dramatică pentru „câini”. Boateng, gol în prelungiri
20:49

VideoJurnal Antena Sport | E timpul să se decidă
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 5 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 6 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1