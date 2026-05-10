Așa ceva nu s-a mai întâmplat în vreo competiție! Anunțul făcut de FIFA: ce vor avea unii jucători pe tricouri la World Cup

Campionatul Mondial din această vară va mai bifa o premieră. FIFA a anunțat că jucători precum Lamine Yamal sau Erling Haaland vor avea un patch pe tricouri

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Patch pe tricouri pentru debutanți

Jucătorii care vor debuta la Campionatul Mondial din această vară vor avea, la primul meci, patch-uri pe tricouri care să semnalizeze acest lucru. Astfel, jucători precum Lamine Yamal sau Erling Haaland, dar și toți jucătorii unor echipe precum Scoția sau Turcia, vor avea aceste patch-uri la primele meciuri.

După ce jucătorul a evoluat în primul meci, acel patch va fi dat jos de pe tricou și va deveni sticker de colecție pentru fani. Acest lucru face parte din noua înțelegere dintre FIFA și Fanatics, cei care vor înlocui Panini din 2031.

Acest tip de patch-uri de colecție face parte din sportul american de ani de zile, iar în Major League Soccer a fost introdus în 2024. În ceea ce privește design-ul patch-urilor, acesta nu a fost momentan finalizat, scrie BBC.