Panică pentru campioana Europei: omul care a adus trofeul alături de Lamine Yamal s-a accidentat astăzi

Sebastian Ujica Publicat: 10 mai 2026, 19:17

Starurile naționalei Spaniei, Lamine Yamal și Nico Williams, sunt accidentate cu o lună înainte de World Cup 2026 / Getty Images

Spania este considerată una dintre principalele favorite la câștigarea Campionatului Mondial din această vară. Însă selecționerul Luis De la Fuente are bătăi de cap cu o lună înainte de startul turneului: s-a accidentat și Nico Gonzales.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Speranțele Spaniei, cu probleme medicale

Spania a câștigat într-un mod spectaculos EURO 2024 și speră acum și la World Cup. Principalele argumente și pentru acest turneu sunt cele două aripi extraordinare: Lamine Yamal și Nico Gonzales. Însă după ce starul Barcelonei s-a accidentat la finalul lunii aprilie, acum are probleme și Nico Gonzales.

În minutul 35 al partidei de astăzi dintre Athletic Bilbao și Valencia, Nico a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit cu fratele său, Inaki Williams. „Nu se poate” au fost cuvintele spuse de Nico Williams când a ieșit de pe gazon, scriu spaniolii de la AS. Spaniolii de la Marca scriu că jucătorul va efectua luni mai multe teste medicale pentru a se determina cât timp va lipsi de pe gazon și dacă prezența lui la World Cup este în pericol.

Nico Williams a avut un sezon cu probleme medicale: a suferit luni întregi din cauza unei pubalgii, însă părea că weekendul trecut și-a revenit complet și este acel jucător care impresionat atât în La Liga, cât și la națională. În partida cu Alaves a creat 2 goluri. Însă nici nu și-a revenit bine și are din nou probleme. Speranța spaniolilor este că Nico Williams nu va pierde prea mult timp cu recuperarea, după ce a ieșit de pe teren pe propriile picioare.

Meciul Bilbao – Valencia i-a mai provocat o durere de cap selecționerului: și fundașul Laporte, obișnuit cu convocările în mandatul lui De la Fuente, s-a accidentat și a fost înlocuit la pauză. Momentan, Bilbao nu a anunțat primul verdict al medicilor.

