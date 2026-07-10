Franța, cifre pentru istorie după calificarea în semifinalele Mondialului. Doar două naționale au mai reușit asta

Franța a reușit să se califice în semifinalele Campionatului Mondial, după victoria cu 2-0 cu Maroc. Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au marcat în sfertul de finală disputat la Boston.
Franța a intrat în istoria Mondialului, după ce a ajuns pentru a treia oară consecutiv în „careul de ași” al turneului final.
Franța, bornă istorică după calificarea în semifinalele Mondialului
Franța a devenit doar a treia națională din istorie care reușește să ajungă de trei ori la rând în semifinalele Campionatului Mondial. Francezii au câștigat turneul final în urmă cu opt ani, în Rusia, iar în urmă cu patru ani au pierdut finala dramatic, la loviturile de departajare, contra Argentinei.
Celelalte două naționale care au mai ajuns în trei semifinale consecutive la Campionatul Mondial sunt Brazilia și Germania. Brazilienii au reușit asta chiar în două rânduri, 1970-1978 și 1994-2002.
Germanii, de cealaltă, dețin recordul în ceea ce privește calificările consecutive în semifinalele Mondialului. Ei au reușit să ajungă de patru ori la rând în „careul de ași” al turneului final, între 2022 și 2014. De trei ori consecutiv au mai ajuns între 1966 și 1974 și între 1982 și 1990.
De altfel, din actuala națională a Franței, doar trei jucători s-au aflat în lot și la precedentele două calificări în semifinalele Mondialului. Ousmane Dembele, Kylian Mbappe și Lucas Hernandez se aflau în lotul „Cocoșului galic” și la precedentele două turnee finale.
Cu toate acestea, ei nu dețin record în ceea ce privește calificările consecutive în semifinalele Mondialului. Pe primul loc la acest capitol este Miroslav Klose, care a bifat patru prezențe la rând în penultimul act alături de naționala Germaniei.
În semifinale, Franța se va duela cu câștigătoarea partidei Spania – Belgia. Meciul se va juca azi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
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