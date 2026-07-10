Incidente provocate de ultrașii maghiari în Serbia, la Vojvodina – Ferencvaros. De la ce a pornit totul

Sezonul european 2026-2027 a început deja, iar pe lângă echipele din România, care au avut un start excelent, cu o victorie a Universității Craiova, 4-1, la Vitebsk, și un egal făcut de U Cluj, cu Dinamo Kiev, 0-0, au mai fost și alte partide importante.

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Cei de la Ferencvaros s-au deplasat în Serbia pentru a juca împotriva lui Vojvodina Novi Sad în preliminariile Europa League, iar maghiarii au provocat scandal la meci.

Suporterii maghiari de la Ferencvaros au provocat incidente în Serbia la meciul cu Vojvodina

Confruntarea dintre cele două echipe a fost câștigată de cei de la Ferencvaros, 2-1, datorită golurilor înscrise de Zachariassen și Yusuf, respectiv un autogol al lui Raemaekers. Rivalitatea dintre unguri și sârbi la nivel de suporteri s-a simțit, iar un gest făcut de oaspeți a fost suficient pentru a aprinde spiritele.

Concret, maghiarii au afișat un steag al Ungariei mari, care conține și o parte din Serbia, precum și o parte din România, iar de aici până la incidente a fost doar un pas. Ultrașii de la Vojvodina au încercat să ajungă în sectorul oaspete pentru a se duela cu rivalii, iar cei de la Ferencvaros au aruncat la rândul cu obiecte către tribună.

Totul a fost calmat de forțele de ordine destul de repede, însă a existat un om rănit care a avut nevoie de îngrijiri medicale după toată tevatura produsă.