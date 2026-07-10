Unde Red Bull a exagerat, iar Ferrari a dat răspunsul corect

Am scris în articolul trecut că aripa rotativă ”Macarena” este un atu pentru Ferrari. În același timp, Max Verstappen a suferit două accidente în numai câteva zile din cauza acestui tip de echipament. Și McLaren are o aripă rotativă, dar amână introducerea ei.

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Diferențe între Red Bull și Ferrari

Ambele ”aripi Macarena” înlocuiesc profilul clasic care se rotește într-un sens, apoi revine în poziția inițială reversând sensul rotației. Au un unghi de mișcare de aproximativ 45 de grade.

Cele două aripi rotative se rotesc însă într-un singur sens. Când aripa este deschisă pe linia dreaptă, scopul este reducerea rezistenței la înaintare. Când se închide înainte de viraj, fluxul de aer trebuie să se reatașeze rapid pe suprafața aripii pentru a genera din nou apăsare aerodinamică.

Proiectul Ferrari a necesitat un program de proiectare și de testare extins. Aripa ”Macarena” se rotește cu circa 270 de grade. Prinderile se fac cu unități gemene ascunse în plăcile de capăt. Această construcție a dat, probabil, multe bătăi de cap inginerilor, pentru proiectarea prinderilor care să permită rotația, dar care să și asigure o rezistență structurală.

Deși proiectul Red Bull dezvăluie o abordare mai precaută, ei au fost cei care au întâmpinat probleme. Austriecii au păstrat actuatorul vertical central ca mecanism principal de rotație. Au modificat doar punctele de atașare dintre clapă și plăcile de capăt. Rotația se face însă la circa 160 de grade, dar în sens invers față de Ferrari. Aici vedeți o animație 3D cu ambele aripi.