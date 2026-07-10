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Kylian Mbappe, alături de Jurgen Klopp la Liverpool! Dezvăluirea făcută înainte de Franța – Maroc: „Fantastic!”

Sebastian Ujica Publicat: 10 iulie 2026, 8:31

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Kylian Mbappe, alături de Jurgen Klopp la Liverpool! Dezvăluirea făcută înainte de Franța – Maroc: Fantastic!”

Jurgen Klopp și Kylian Mbappe s-au întâlnit după partida dintre Franța și Croația

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Analist pentru Magenta TV, Jurgen Klopp a fost la microfon înainte de partida dintre Franța și Maroc, câștigată cu 2-0 de vicecampioana mondială din 2022. Viitorul selecționer al Germaniei a povestit în premieră cum a avut loc „cel mai scump non-transfer din istorie”.

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Povestea lui Jurgen Klopp este despre Kylian Mbappe, cel care a fost curtat intens de Liverpool când încă juca la AS Monaco.

Mbappe, la un pas de Liverpool

Klopp a povestit cum delegația lui Liverpool a luat un avion din Blackpool către Nice, unde „toată familia lui Mbappe s-a urcat într-un avion privat cu vreo 5 camere”. Ca să nu fie văzuți, discuțiile au avut loc la bordul aeronavei. Negocierile au fost făcute cu mama jucătorului, cea care deține o companie de consultanță pentru fotbaliști.

„Am făcut tot ce era posibil. Am zburat în cerc, am vorbit cu familia, am mâncat bine. A fost fantastic! Iar apoi a mers la Paris” a povestit Klopp în stilul său caracteristic.

Kylian Mbappe a fost adus atunci de PSG sub formă de împrumut, cu obligația ca transferul să devină permanent în schimbul a 180 de milioane de euro. A jucat 7 ani la PSG și a devenit golgheterul all-time al echipei înainte să plece la Real Madrid liber de contract, în 2024.

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Klopp s-a întâlnit cu Mbappe și după partida dintre Franța și Maroc.

 

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