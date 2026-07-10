Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Mondialului. Anunțul francezilor

Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Mondialului. Anunțul francezilor

Viviana Moraru Publicat: 10 iulie 2026, 8:30

Comentarii
Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Mondialului. Anunțul francezilor

Kylian Mbappe, accidentat în Franța - Maroc/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Francezii au făcut un nou anunț despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța a învins Maroc cu 2-0 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Starul naționalei lui Didier Deschamps le-a dat emoții fanilor, pe finalul confruntării de la Boston.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kylian Mbappe a ratat un penalty în prima repriză a partidei cu Maroc, iar în minutul 60 a reușit să deschidă spectaculos scorul.

Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după Franța – Maroc 2-0

Kylian Mbappe a avut un duel cu Issa Diop și a fost înlocuit în minutul 77, fiind trimis în locul său Mateta. Starul lui Real Madrid a fost surprins de camerele TV cu gheață în jurul gleznei, pe finalul partidei cu Maroc.

Francezii au dezvăluit că Kylian Mbappe nu este în pericol în vederea semifinalei cu Spania sau Belgia, de săptămâna viitoare. Conform rmcsport.bfmtv.com, atacantul lui Deschamps va evolua cu siguranță în confruntarea din „careul de ași” al competiției.

Selecționerul Franței a decis să nu riște, în duelul cu Maroc, ținând cont și că scorul era deja de 2-0 în momentul în care Mbappe a părăsit terenul. De asemenea, francezii amintesc că glezna dreaptă a jucătorului, afectată în meciul cu marocanii, a mai avut de suferit în trecut, după o finală a Cupei Franței cu PSG, din 2020.

Reclamă
Reclamă

Anunțul făcut de Kylian Mbappe, după Franța – Maroc 2-0

Atacantul lui Real Madrid a părăsit însă terenul în minutul 77, din cauza unei accidentări, moment în care le-a dat mari emoţii fanilor francezi. După meci, el a liniştit pe toată lumea, spunând că se simte bine, în ciuda problemei apărute pe finalul partidei:

Sunt bine, am primit o lovitură la gleznă, dar sunt bine. Oricum, în acel moment, Mateta era mai pregătit decât mine să joace în ultimele 15 minute. A intrat foarte bine”, a spus Mbappe, citat de RMC Sport.

Francezii nu se relaxează însă şi sunt conştienţi că mai este mult până la câştigarea marelui trofeu. Mbappe a anunţat că jucătorii lui Deschamps sunt pregătiţi şi că vor urmări partida de vineri dintre Spania şi Belgia, care va începe la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aiciBomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
Observator
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Fanatik.ro
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
9:31

Erling Haaland a văzut ce s-a întâmplat cu Kylian Mbappe în Franța – Maroc 2-0 și a reacționat: „E prea mult”
9:24

OFICIAL | Jucătorul crescut de Chelsea a semnat în Liga 1
9:15

„Capul Verde și Paraguay au fost reperul nostru”. Alexandru Chipciu, prima reacție după Dinamo Kiev – U Cluj 0-0
9:08

Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării
8:59

Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial
8:50

Franța, cifre pentru istorie după calificarea în semifinalele Mondialului. Doar două naționale au mai reușit asta
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan 4 NEWS ALERTGabi Mureşan a murit la doar 44 de ani! Eveniment tragic pentru fostul jucător emblematic de la CFR Cluj 5 Fotbalistul de la FCSB pe care Cosmin Olăroiu a pus ochii: “Are calități formidabile” 6 O nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. FIFA a decis ce se întâmplă cu arbitrul român la Mondial
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!