Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Mondialului. Anunțul francezilor

Francezii au făcut un nou anunț despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța a învins Maroc cu 2-0 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Starul naționalei lui Didier Deschamps le-a dat emoții fanilor, pe finalul confruntării de la Boston.
Kylian Mbappe a ratat un penalty în prima repriză a partidei cu Maroc, iar în minutul 60 a reușit să deschidă spectaculos scorul.
Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după Franța – Maroc 2-0
Kylian Mbappe a avut un duel cu Issa Diop și a fost înlocuit în minutul 77, fiind trimis în locul său Mateta. Starul lui Real Madrid a fost surprins de camerele TV cu gheață în jurul gleznei, pe finalul partidei cu Maroc.
Francezii au dezvăluit că Kylian Mbappe nu este în pericol în vederea semifinalei cu Spania sau Belgia, de săptămâna viitoare. Conform rmcsport.bfmtv.com, atacantul lui Deschamps va evolua cu siguranță în confruntarea din „careul de ași” al competiției.
Selecționerul Franței a decis să nu riște, în duelul cu Maroc, ținând cont și că scorul era deja de 2-0 în momentul în care Mbappe a părăsit terenul. De asemenea, francezii amintesc că glezna dreaptă a jucătorului, afectată în meciul cu marocanii, a mai avut de suferit în trecut, după o finală a Cupei Franței cu PSG, din 2020.
Anunțul făcut de Kylian Mbappe, după Franța – Maroc 2-0
Atacantul lui Real Madrid a părăsit însă terenul în minutul 77, din cauza unei accidentări, moment în care le-a dat mari emoţii fanilor francezi. După meci, el a liniştit pe toată lumea, spunând că se simte bine, în ciuda problemei apărute pe finalul partidei:
“Sunt bine, am primit o lovitură la gleznă, dar sunt bine. Oricum, în acel moment, Mateta era mai pregătit decât mine să joace în ultimele 15 minute. A intrat foarte bine”, a spus Mbappe, citat de RMC Sport.
Francezii nu se relaxează însă şi sunt conştienţi că mai este mult până la câştigarea marelui trofeu. Mbappe a anunţat că jucătorii lui Deschamps sunt pregătiţi şi că vor urmări partida de vineri dintre Spania şi Belgia, care va începe la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
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