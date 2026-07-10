Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Mondialului. Anunțul francezilor

Francezii au făcut un nou anunț despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța a învins Maroc cu 2-0 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Starul naționalei lui Didier Deschamps le-a dat emoții fanilor, pe finalul confruntării de la Boston.

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Kylian Mbappe a ratat un penalty în prima repriză a partidei cu Maroc, iar în minutul 60 a reușit să deschidă spectaculos scorul.

Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după Franța – Maroc 2-0

Kylian Mbappe a avut un duel cu Issa Diop și a fost înlocuit în minutul 77, fiind trimis în locul său Mateta. Starul lui Real Madrid a fost surprins de camerele TV cu gheață în jurul gleznei, pe finalul partidei cu Maroc.

Francezii au dezvăluit că Kylian Mbappe nu este în pericol în vederea semifinalei cu Spania sau Belgia, de săptămâna viitoare. Conform rmcsport.bfmtv.com, atacantul lui Deschamps va evolua cu siguranță în confruntarea din „careul de ași” al competiției.

Selecționerul Franței a decis să nu riște, în duelul cu Maroc, ținând cont și că scorul era deja de 2-0 în momentul în care Mbappe a părăsit terenul. De asemenea, francezii amintesc că glezna dreaptă a jucătorului, afectată în meciul cu marocanii, a mai avut de suferit în trecut, după o finală a Cupei Franței cu PSG, din 2020.