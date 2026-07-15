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Harry Kane a atins o nouă bornă fabuloasă în semifinala cu Argentina! Starul englez, aproape de un record incredibil

Alex Masgras Publicat: 15 iulie 2026, 22:15

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Harry Kane a atins o nouă bornă fabuloasă în semifinala cu Argentina! Starul englez, aproape de un record incredibil

Harry Kane / Getty Images

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Harry Kane, atacantul în care englezii îşi pun speranţele la semifinala cu Argentina, scrie istorie la meciul de miercuri seară de la Atlanta. Partida e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Spania îşi aşteaptă adversara de duminică, din marea finală de la New York/New Jersey.

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Până acum, Harry Kane a marcat 6 goluri şi a oferit o pasă decisivă pe durata turneului organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic. El a jucat în toate meciurile de până acum, iar la partida de la Atlanta, el atins o bornă impresionantă.

Harry Kane a scris o nouă pagină de istorie pentru Anglia

La meciul cu Argentina, Harry Kane a devenit jucătorul de câmp cu cele mai multe meciuri în tricoul Angliei. Starul lui Bayern Munchen a ajuns la 121 de meciuri pentru englezi şi l-a depăşit pe Wayne Rooney. Tot Harry Kane este foarte aproape de recordul all-time.

Peste fostul jucător de la Tottenham se află doar fostul portar Peter Shilton, cel care a evoluat pentru naţionala Angliei în 125 de partide.

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Echipele de start:

  • Anglia: Pickford – Stones, Guehi, James, Spence – Rice, Anderson, Bellingham, Rogers – Kane, Gordon
    Rezerve: Henderson, Trafford, Konsa, O’Reilly, Chalobah, Burn, Henderson, Mainoo, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Madueke, Toney.
    Selecționer: Thomas Tuchel
  • Argentina: Dibu Martinez – Tagliafico, Martinez, Romero, Molina – Paredes, Mac Allister, Fernandez – Alvarez, Messi, Simeone
    Rezerve: Musso, Rulli, Sensi, Montiel, Otamendi, Media, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, Paz, Lopez, L.Martinez.
    Selecționer: Lionel Scaloni
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