Harry Kane a atins o nouă bornă fabuloasă în semifinala cu Argentina! Starul englez, aproape de un record incredibil

Harry Kane, atacantul în care englezii îşi pun speranţele la semifinala cu Argentina, scrie istorie la meciul de miercuri seară de la Atlanta. Partida e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Spania îşi aşteaptă adversara de duminică, din marea finală de la New York/New Jersey.

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Până acum, Harry Kane a marcat 6 goluri şi a oferit o pasă decisivă pe durata turneului organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic. El a jucat în toate meciurile de până acum, iar la partida de la Atlanta, el atins o bornă impresionantă.

Harry Kane a scris o nouă pagină de istorie pentru Anglia

La meciul cu Argentina, Harry Kane a devenit jucătorul de câmp cu cele mai multe meciuri în tricoul Angliei. Starul lui Bayern Munchen a ajuns la 121 de meciuri pentru englezi şi l-a depăşit pe Wayne Rooney. Tot Harry Kane este foarte aproape de recordul all-time.

Peste fostul jucător de la Tottenham se află doar fostul portar Peter Shilton, cel care a evoluat pentru naţionala Angliei în 125 de partide.

121 – Tonight, Harry Kane becomes England’s record outfield appearance maker, with his 121st cap taking him ahead of Wayne Rooney (120). Only goalkeeper Peter Shilton (125) has played more times for the Three Lions.

Leader. pic.twitter.com/cfhNYe2l1s

— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026