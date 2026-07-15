Vicepreşedinta Argentinei, declaraţie controversată înaintea semifinalei cu Anglia: „Piraţi uzurpatori”

Victoria Villarruel, vicepreşedinta Argentinei, i-a numit pe englezi „piraţi uzurpatori” înaintea semifinalei Cupei Mondiale care se va disputa între cele două ţări.

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O nouă declaraţie controversată se adaugă pe răbojul Cupei Mondiale din America de Nord. Cu doar câteva ore înainte confruntării Argentina – Anglia, din a doua semifinală a competiţiei, vicepreşedintele Argentinei, Victoria Villarruel, a postat pe contul său de Twitter.

Anglia – Argentina e miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Vicepreşedinta Argentinei, declaraţie controversată înaintea semifinalei cu Anglia: „Este vorba despre oprirea invadatorilor”

„Nu voi fi corectă politic şi nu îmi voi păstra calmul: a juca împotriva Angliei este întotdeauna ceva special. Acestea sunt Insulele Falkland, acesta este Diego, acesta este ultimul meci al lui Leo şi este vorba despre oprirea invadatorilor”, a continuat ea, referindu-se la celebrul gol „Mâna lui Dumnezeu” al lui Diego Maradona în timpul Cupei Mondiale din 1986, când Argentina a câştigat cu 2-1 în sferturile de finală, şi la ultima Cupă Mondială a lui Messi.

Insulele Falkland au fost revendicate de Argentina încă de la ocupaţia britanică a micului arhipelag din Atlanticul de Sud, în 1833. Un scurt conflict a izbucnit în 1982, soldat cu 649 de morţi de partea argentinienilor şi 258 de morţi britanici.

„Hai Argentina! Pentru că până la ultima noastră suflare vom continua să revendicăm ceea ce este al nostru! Jucăm împotriva unor piraţi uzurpatori. Acesta nu este doar un alt meci obişnuit”, a spus Villarruel.