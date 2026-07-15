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Jucătorul care a fost decisiv la Cupa Mondială, transfer de senzaţie în România!

Mihai Alecu Publicat: 15 iulie 2026, 16:52

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Jucătorul care a fost decisiv la Cupa Mondială, transfer de senzaţie în România!

Hossam Abdelmaguid e aproape de transferul în Liga 1. Foto: Getty Images

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CFR Cluj continuă campania spectaculoasă de achiziții din această vară și este foarte aproape să perfecteze un transfer cu rezonanță. Ardelenii au efectuat multe schimbări în lot, asta după ce Danil Pancu a plecat de la echipă şi a fost înlocuit cu Antonio Folha.

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Neluţu Varga a declarat public că nu mai vrea să piardă bani şi că va mai investi în gruparea din Gruia doar în această vară, iar din sezonul viitor îşi doreşte ca echipa să se susţină singură.

CFR Cluj e aproape să-l aducă pe unul dintre jucătorii importanţi ai Egiptului

Formația din Gruia a ajuns la un acord pentru aducerea fundașului egiptean Hossam Abdelmaguid, unul dintre jucătorii care au contribuit la parcursul surprinzător al Egiptului la Cupa Mondială 2026. În vârstă de 25 de ani, Abdelmaguid evoluează pentru Zamalek și urmează să bifeze prima experiență în afara Egiptului. Stoperul de 1,93 metri este considerat unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale și vine după un turneu final în care a atras atenția prin prestațiile solide din defensivă, notează fanatik.

Internaționalul egiptean a evoluat în două partide la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic. Acesta a intrat pe teren în victoria cu Noua Zeelandă din faza grupelor și a fost utilizat și în duelul cu Australia din șaisprezecimi, meci în care Egiptul s-a calificat după executarea loviturilor de departajare. Abdelmaguid a transformat penalty-ul decisiv, devenind unul dintre eroii echipei sale.

CFR Cluj, debut dificil în noul sezon de Liga 1

Pentru cei de la CFR Cluj urmează un debut de sezon cu o partidă în deplasare, pe un teren unde se câştigă greu. Ardelenii urmează să joace contra celor de la Oţelul Galaţi, formaţie care de asemenea este într-o fază de reconstrucţie.

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Formaţia din Gruia va avea după debutul în preliminariile Conference League, acolo unde în turul 2 preliminar urmează să se dueleze cu învingătoarea partidei dintre Alashkert (locul 4 în Armenia) și Yelimay Semey (locul 4 în Kazahstan).

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