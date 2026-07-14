Moo Deng, hipopotamul pigmeu thailandez care a devenit o senzaţie pe reţelele de socializare în 2024, a prezis marţi că Franţa şi Anglia vor disputa finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, informează EFE.
Hipopotamul a făcut această predicţie înaintea semifinalelor Franţa – Spania şi Anglia – Argentina, programate marţi, respectiv miercuri.
Hipopotamul Moo Deng a prezis marea finală a Campionatului Mondial 2026
Animalul, faimos pentru înfăţişarea sa adorabilă şi firea prietenoasă, prezisese deja victoria actualului preşedinte american, Donald Trump, la alegerile din noiembrie 2024.
Cu mersul său leneş caracteristic, Moo Deng, care trăieşte la grădina zoologică Khao Kheow, la aproximativ 110 kilometri est de Bangkok, a ales doi pepeni verde decoraţi cu steagurile Franţei şi Angliei, atunci când i-au fost prezentaţi ca o modalitate de a întreba care echipe vor concura pentru titlu duminica viitoare.
În prima rundă, Moo Deng s-a îndreptat cu încredere spre pepenele verde care simboliza echipa Franţei şi l-a ignorat pe cel care reprezenta Spania, în timp ce în a doua rundă, animalul s-a apropiat, deşi cu mai puţină convingere, de pepenele verde cu steagul Angliei.
Colegul său de iaz a devorat delicatesa care reprezenta Argentina, conform imaginilor distribuite de grădina zoologică pe reţelele de socializare.
Moo Deng (al cărei nume se traduce din thailandeză prin ”Porcul săritor”) este un hipopotam pigmeu femelă în vârstă de doi ani, care a devenit o senzaţie pe internet după naştere.
Faima sa a depăşit graniţele şi s-a reflectat în emoji-uri pe reţelele de socializare, pe lângă faptul că a avut propria linie de produse promovată de grădina zoologică.
Deşi fiabilitatea acestor predicţii este nefondată, alte animale au devenit anterior faimoase pentru abilităţile lor predictive. Unul dintre cele mai faimoase a fost caracatiţa Paul, care a prezis corect că Spania va câştiga Cupa Mondială din 2010, care a avut loc în Africa de Sud.
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