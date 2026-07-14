Cine va câştiga Gheata de Aur a Mondialului, dacă Messi şi Mbappe vor termina cu acelaşi număr de goluri marcate

Kylian Mbappe şi Lionel Messi luptă cot la cot pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial 2026. Cele două staruri au marcat câte opt goluri până în faza semifinalelor, singurii care le-ar mai putea pune real probleme fiind englezii Harry Kane şi Jude Bellingham (6).

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Gheata de Aur din 2022, Kylian Mbappe, are două avantaje uriaşe în lupta sa cu fostul coleg de la PSG, Lionel Messi, pentru titlul de golgheter al competiţiei transmisă exclusiv în Universul Antena.

Kylian Mbappe şi Lionel Messi luptă pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial

În cazul în care cei doi vor termina cu acelaşi număr de goluri marcate, primul criteriu de departajare este cel al paselor decisive realizate în turneu. Francezul are 3, în timp ce sud-americanul şi-a trecut în cont doar două.

În cazul în care Messi îl va egala pe Mbappe la acest capitol, următorul criteriu va fi cel al numărului de minute jucate, acolo din nou starul lui Real e în avantaj: a jucat 563 de minute, faţă de cele 608 ale lui Messi, în contextul în care Argentina a avut două calificări obţinute după prelungiri.

“Nu mă uit la ce face Messi. El a marcat întotdeauna, marchează și va marca întotdeauna. Am mai spus asta și înainte. Dacă aș vrea să mă uit la ce face el, ar trebui să fac și mai mult”, a declarat Kylian Mbappe, la începutul lunii, legat de lupta pentru titlul de golgheter.