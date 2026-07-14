Veste uriașă pentru Anglia înainte de semifinala cu Argentina! Jucătorul care a stat trei zile la pat e apt de joc

Naționala Angliei, înainte de meciul cu Norvegia de la Cupa Mondială / Profimedia

Declan Rice, vicecăpitanul Angliei care devenise incert pentru semifinala cu Argentina după ce a fost depistat cu o infecție stomacală extrem de contagioasă, a revenit la antrenamentele “Three Lions” și va fi apt de joc pentru partida care se va disputa la Atlanta.

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Vestea respectivă este una extrem de bună pentru Thomas Tuchel, care era în pericol să își piardă unul dintre cei mai buni jucători înainte de duelul “de foc” contra rivalei sale istorice.

Declan Rice, gata să o înfrunte pe Argentina în semifinale la Mondial

Partida din semifinalele Cupei Mondiale dintre Anglia și Argentina se anunță una extrem de intensă, motiv pentru care ambii selecționeri speră să aibă la dispoziție cea mai bună echipă pe care ar putea să o alinieze în teren. Tuchel avea însă emoții în acest sens, ținând cont că în meciul cu Norvegia din sferturi, Declan Rice a fost scos la pauză.

Ulterior, s-a aflat că închizătorul de la Arsenal are o infecție stomacală și a fost nevoit să stea la pat trei zile, o veste deloc îmbucurătoare pentru staff-ul selecționerului neamț. După o perioadă în care a fost incert, Rice a revenit luni la antrenamentele Angliei și se simte mai bine, potrivit jurnaliștilor britanici de la dailymail.com.

De aceea, cotidianul citat anterior nu s-a ferit să îl catalogheze pe jucătorul de 27 de ani drept apt pentru partida contra Argentinei.