Bookmarkerii au decis! Care sunt favoritele la titlu în Liga 1

Noul sezon din Liga 1 stă să înceapă. Stagiunea 2026/27 va debuta vineri, cu meciul dintre nou-promovata FC Voluntari şi FC Botoşani. Tot vineri va avea loc şi meciul dintre FCSB şi FC Argeş, iar formaţia roş-albastră speră să înceapă cu dreptul noul sezon, după dezamăgirea din primăvară, când a fost nevoită să joace în play-out.
Universitatea Craiova, câştigătoarea eventului sezonul trecut, a început cu dreptul şi noul sezon, după ce a învins-o din nou pe U Cluj şi a câştigat Supercupa României.
Favoritele la titlul în sezonul 2026/27 al Ligii 1
Universitatea Craiova este favorită la câştigarea unui nou titlu în Liga 1, potrivit bookmarkerilor, la egalitate cu FCSB, campioana din 2024 şi 2025. Cele două sunt urmate de CFR Cluj, în timp ce U Cluj, vicecampioana sezonului trecut, are a treia şansă.
Rapid are speranţe mari odată cu venirea lui Daniel Pancu, dar formaţia din Giuleşti are, în acest moment, abia şansa a patra, în timp ce Dinamo, care începe o nouă eră, fără Zeljko Kopic, are şansa a cincea.
- 1. Universitatea Craiova, FCSB – cotă 3
- 2. CFR Cluj – 5,5
- 3. U Cluj – 8
- 4. Rapid – 9
- 5. Dinamo – 12
- 6. Farul – 40
- 7. Botoșani, FC Argeș, UTA – 50
- 8. Oțelul – 100
- 9. Petrolul – 250
- 10. Corvinul, Sepsi – 400
- 11. Csikszereda – 500
- 12. Voluntari – 750
Chiar dacă Universitatea Craiova a câştigat toate trofeele puse în joc recent, titlul, Cupa României şi Supercupa României, Mihai Stoica nu vede formaţia din Bănie favorită la titlu în acest moment.
“Încrederea e cel mai important atu pe care îl putea avea o echipă, ei erau sigur că o să câştige şi de data asta cu U Cluj. Universitatea are parte de experienţa pe care am avut-o noi cu Urziceni când jucam cu CFR, mereu pierdeam cu ei. Ştiam din start!
Aşa în joc, sincer, U Cluj nu a arătat rău deloc. Chiar fără mulţi jucători în primul 11. Eu la Craiova am văzut nişte probleme pe tranziţie negativă, poate să fie pe început de sezon.
Eu vreau să mă încurajez şi eu puţin pentru că, într-adevăr, Craiova a arătat excepţional în ultimul timp. Nu, nu e favorită la titlu, noi suntem favoriţi la titlu, indiscutabil, doar să reuşim să facem transferurile pe care ni le-am propus. Plus că să-i vedem în Europa”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
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