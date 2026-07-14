Home | Fotbal | Liga 1 | Bookmarkerii au decis! Care sunt favoritele la titlu în Liga 1

Bookmarkerii au decis! Care sunt favoritele la titlu în Liga 1

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 11:30

Comentarii
Bookmarkerii au decis! Care sunt favoritele la titlu în Liga 1

Jucătorii Craiovei, sărbătorind câştigarea Supercupei României / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Noul sezon din Liga 1 stă să înceapă. Stagiunea 2026/27 va debuta vineri, cu meciul dintre nou-promovata FC Voluntari şi FC Botoşani. Tot vineri va avea loc şi meciul dintre FCSB şi FC Argeş, iar formaţia roş-albastră speră să înceapă cu dreptul noul sezon, după dezamăgirea din primăvară, când a fost nevoită să joace în play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova, câştigătoarea eventului sezonul trecut, a început cu dreptul şi noul sezon, după ce a învins-o din nou pe U Cluj şi a câştigat Supercupa României.

Favoritele la titlul în sezonul 2026/27 al Ligii 1

Universitatea Craiova este favorită la câştigarea unui nou titlu în Liga 1, potrivit bookmarkerilor, la egalitate cu FCSB, campioana din 2024 şi 2025. Cele două sunt urmate de CFR Cluj, în timp ce U Cluj, vicecampioana sezonului trecut, are a treia şansă.

Rapid are speranţe mari odată cu venirea lui Daniel Pancu, dar formaţia din Giuleşti are, în acest moment, abia şansa a patra, în timp ce Dinamo, care începe o nouă eră, fără Zeljko Kopic, are şansa a cincea.

  • 1. Universitatea Craiova, FCSB – cotă 3
  • 2. CFR Cluj – 5,5
  • 3. U Cluj – 8
  • 4. Rapid – 9
  • 5. Dinamo – 12
  • 6. Farul – 40
  • 7. Botoșani, FC Argeș, UTA – 50
  • 8. Oțelul – 100
  • 9. Petrolul – 250
  • 10. Corvinul, Sepsi – 400
  • 11. Csikszereda – 500
  • 12. Voluntari – 750

Chiar dacă Universitatea Craiova a câştigat toate trofeele puse în joc recent, titlul, Cupa României şi Supercupa României, Mihai Stoica nu vede formaţia din Bănie favorită la titlu în acest moment.

Reclamă
Reclamă

“Încrederea e cel mai important atu pe care îl putea avea o echipă, ei erau sigur că o să câştige şi de data asta cu U Cluj. Universitatea are parte de experienţa pe care am avut-o noi cu Urziceni când jucam cu CFR, mereu pierdeam cu ei. Ştiam din start!

Aşa în joc, sincer, U Cluj nu a arătat rău deloc. Chiar fără mulţi jucători în primul 11. Eu la Craiova am văzut nişte probleme pe tranziţie negativă, poate să fie pe început de sezon.

Eu vreau să mă încurajez şi eu puţin pentru că, într-adevăr, Craiova a arătat excepţional în ultimul timp. Nu, nu e favorită la titlu, noi suntem favoriţi la titlu, indiscutabil, doar să reuşim să facem transferurile pe care ni le-am propus. Plus că să-i vedem în Europa”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Căţeluşă drogată, salvată de pe munte de salvamontiştii scoţieni. Mâncase resturi de canabisCăţeluşă drogată, salvată de pe munte de salvamontiştii scoţieni. Mâncase resturi de canabis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Apariție neobișnuită la Gherla: un avion a "aterizat" pe șosea
Observator
Apariție neobișnuită la Gherla: un avion a "aterizat" pe șosea
Vine salvarea pentru echipele cu probleme din SuperLiga! Câți bani primesc pe 15 iulie
Fanatik.ro
Vine salvarea pentru echipele cu probleme din SuperLiga! Câți bani primesc pe 15 iulie
13:06

Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale | Cine cântă, cât durează și obiectivul de a strânge 100 de milioane $
12:55

Cine va transmite semifinalele Franţa – Spania şi Anglia – Argentina şi marea finală a Campionatului Mondial
12:43

Scandal după Cupa Mondială! Preşedintele a acuzat medicul naţionalei că nu are pregătirea necesară: “S-a format ca ginecolog”
12:30

Probleme în paradis! Echipa lui Cristiano Ronaldo se confruntă cu o criză financiară
12:28

Hipopotamul Moo Deng a prezis marea finală a Campionatului Mondial 2026
12:17

Uluitor! Cât poate să coste să îi vezi pe viu pe Mbappe și Yamal în semifinala Franța – Spania
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 3 Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani 4 Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş! 5 Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!