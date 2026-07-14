Bookmarkerii au decis! Care sunt favoritele la titlu în Liga 1

Noul sezon din Liga 1 stă să înceapă. Stagiunea 2026/27 va debuta vineri, cu meciul dintre nou-promovata FC Voluntari şi FC Botoşani. Tot vineri va avea loc şi meciul dintre FCSB şi FC Argeş, iar formaţia roş-albastră speră să înceapă cu dreptul noul sezon, după dezamăgirea din primăvară, când a fost nevoită să joace în play-out.

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Universitatea Craiova, câştigătoarea eventului sezonul trecut, a început cu dreptul şi noul sezon, după ce a învins-o din nou pe U Cluj şi a câştigat Supercupa României.

Favoritele la titlul în sezonul 2026/27 al Ligii 1

Universitatea Craiova este favorită la câştigarea unui nou titlu în Liga 1, potrivit bookmarkerilor, la egalitate cu FCSB, campioana din 2024 şi 2025. Cele două sunt urmate de CFR Cluj, în timp ce U Cluj, vicecampioana sezonului trecut, are a treia şansă.

Rapid are speranţe mari odată cu venirea lui Daniel Pancu, dar formaţia din Giuleşti are, în acest moment, abia şansa a patra, în timp ce Dinamo, care începe o nouă eră, fără Zeljko Kopic, are şansa a cincea.

1. Universitatea Craiova, FCSB – cotă 3

2. CFR Cluj – 5,5

3. U Cluj – 8

4. Rapid – 9

5. Dinamo – 12

6. Farul – 40

7. Botoșani, FC Argeș, UTA – 50

8. Oțelul – 100

9. Petrolul – 250

10. Corvinul, Sepsi – 400

11. Csikszereda – 500

12. Voluntari – 750

Chiar dacă Universitatea Craiova a câştigat toate trofeele puse în joc recent, titlul, Cupa României şi Supercupa României, Mihai Stoica nu vede formaţia din Bănie favorită la titlu în acest moment.