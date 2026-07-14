Uluitor! Cât poate să coste să îi vezi pe viu pe Mbappe și Yamal în semifinala Franța – Spania

Franța și Spania se pregătesc să dea piept pe Dallas Stadium în semifinala Cupei Mondiale, iar fanii celor două naționale, dar și cei neutri, sunt și ei gata să ia cu asalt arena din Texas. Cei care încă nu au reușit să își procure tichete mai au o șansă, însă sumele puse la bătaie pe site-ul oficial FIFA și pe piața de revânzare sunt exorbitant de mari, ajungând chiar și la aproape 350.000 de dolari când vine vorba de loje.

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Stadioanele care au găzduit meciuri la Cupa Mondială au fost sold out la cele mai multe partide, în ciuda sumelor extrem de mari pe care suporterii au trebuit să le pună la bătaie pentru a-și cumpăra un loc. Acum, odată cu apropierea de finalul competiției, prețurile sunt și mai mari, iar jurnaliștii spanioli au vrut să afle cât costă exact tichetele rămase pentru semifinala “de foc” cu Franța.

Cele mai ieftine și cele mai scumpe bilete de la Franța – Spania

Conform celor de la Mundo Deportivo, cele mai accesibile bilete de pe piața de revânzare sunt cele de 4.500 de dolari. Pe site-ul oficial FIFA, cele mai ieftine tichete sunt de aproape trei ori mai scumpe și ajung la 12.700.

În cealaltă extremă de preț se află biletele care le oferă fanilor o lojă VIP întreagă. Cea care asigură 24 de locuri costă nu mai puțin de 346.250 de dolari, în timp ce cea de 14 locuri ajunge la 316.980 de dolari. Ambele variante cu sume exorbitant de mari sunt cele care se regăsesc pe site-ul oficial FIFA.

Partida dintre Franța și Spania va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Reclamă

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