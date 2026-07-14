Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “Şansă unică în viaţă” Englezul care trebuie să îl marcheze pe Messi în semifinala cu Argentina e pregătit: “Abia aştept”

“Şansă unică în viaţă” Englezul care trebuie să îl marcheze pe Messi în semifinala cu Argentina e pregătit: “Abia aştept”

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 11:47

Comentarii
Şansă unică în viaţă Englezul care trebuie să îl marcheze pe Messi în semifinala cu Argentina e pregătit: Abia aştept

Lionel Messi / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Fundaşul englez Nico O’Reilly este încrezător în capacitatea sa de a se achita cu bine de sarcina “unică în viaţă” de a-l marca pe starul argentinian Lionel Messi şi de a-şi transforma în realitate visul de a câştiga Cupa Mondială de fotbal, scrie DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O’Reilly a fost fundaşul stânga pe care a mizat selecţionerul Three Lions, Thomas Tuchel, la turneul din America de Nord, dar provocarea sa este pe care să devină mult mai dificilă în semifinala de miercuri împotriva campionilor mondiali en-titre.

  • Anglia – Argentina, a doua semifinală de la Cupa Mondială 2026, se joacă miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Nico O’Reilly e pregătit de duelul cu Messi din Anglia – Argentina: “E cel mai bun jucător care a păşit vreodată pe un teren de fotbal”

La 39 de ani, Lionel Messi trăieşte a doua tinereţe la Cupa Mondială 2026, de la debutul căreia a marcat opt goluri, ajutând naţionala “albiceleste” să acceadă în careul de aşi.

Fundaşul lui Manchester City, Nico O’Reilly (21 ani) era doar un bebeluş când Messi a jucat la prima sa Cupă Mondială, în 2006, şi îl consideră pe argentinian “cel mai bun jucător care a păşit vreodată pe un teren de fotbal”.

“Abia aştept. Este o oportunitate unică în viaţă”, a declarat O’Reilly pentru BBC Radio 5 Live. “Se apropie de sfârşitul carierei sale. Pentru mine personal, el este cel mai bun jucător care a păşit vreodată pe un teren de fotbal. Şi da, abia aştept provocarea”, a adăugat englezul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Apariție neobișnuită la Gherla: un avion a "aterizat" pe șosea
Observator
Apariție neobișnuită la Gherla: un avion a "aterizat" pe șosea
Cine este propunerea de premier pe care ar accepta-o PNL și PSD. Numele surpriză pe care l-ar agrea și Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Cine este propunerea de premier pe care ar accepta-o PNL și PSD. Numele surpriză pe care l-ar agrea și Ilie Bolojan
12:43

Scandal după Cupa Mondială! Preşedintele a acuzat medicul naţionalei că nu are pregătirea necesară: “S-a format ca ginecolog”
12:30

Probleme în paradis! Echipa lui Cristiano Ronaldo se confruntă cu o criză financiară
12:28

Hipopotamul Moo Deng a prezis marea finală a Campionatului Mondial 2026
12:17

Uluitor! Cât poate să coste să îi vezi pe viu pe Mbappe și Yamal în semifinala Franța – Spania
12:05

Cine va câştiga Gheata de Aur a Mondialului, dacă Messi şi Mbappe vor termina cu acelaşi număr de goluri marcate
11:35

Veste uriașă pentru Anglia înainte de semifinala cu Argentina! Jucătorul care a stat trei zile la pat e apt de joc
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 3 Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani 4 Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş! 5 Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!