“Şansă unică în viaţă” Englezul care trebuie să îl marcheze pe Messi în semifinala cu Argentina e pregătit: “Abia aştept”

Fundaşul englez Nico O’Reilly este încrezător în capacitatea sa de a se achita cu bine de sarcina “unică în viaţă” de a-l marca pe starul argentinian Lionel Messi şi de a-şi transforma în realitate visul de a câştiga Cupa Mondială de fotbal, scrie DPA.

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O’Reilly a fost fundaşul stânga pe care a mizat selecţionerul Three Lions, Thomas Tuchel, la turneul din America de Nord, dar provocarea sa este pe care să devină mult mai dificilă în semifinala de miercuri împotriva campionilor mondiali en-titre.

Anglia – Argentina, a doua semifinală de la Cupa Mondială 2026, se joacă miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Nico O’Reilly e pregătit de duelul cu Messi din Anglia – Argentina: “E cel mai bun jucător care a păşit vreodată pe un teren de fotbal”

La 39 de ani, Lionel Messi trăieşte a doua tinereţe la Cupa Mondială 2026, de la debutul căreia a marcat opt goluri, ajutând naţionala “albiceleste” să acceadă în careul de aşi.

Fundaşul lui Manchester City, Nico O’Reilly (21 ani) era doar un bebeluş când Messi a jucat la prima sa Cupă Mondială, în 2006, şi îl consideră pe argentinian “cel mai bun jucător care a păşit vreodată pe un teren de fotbal”.

“Abia aştept. Este o oportunitate unică în viaţă”, a declarat O’Reilly pentru BBC Radio 5 Live. “Se apropie de sfârşitul carierei sale. Pentru mine personal, el este cel mai bun jucător care a păşit vreodată pe un teren de fotbal. Şi da, abia aştept provocarea”, a adăugat englezul.