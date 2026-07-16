Iker Casillas a reacţionat dur după victoria Argentinei cu Anglia: „Abordare laşă”

Argentina a reuşit să o întoarcă pe Anglia şi să se califice în finala Cupei Mondiale, după victoria cu 2-1 din semifinale survenită în urma unei reveniri pe final din partea sud-americanilor.
Britanicii au deschis scorul în minutul 55, după ce Anthony Gordon a reuşit să profite de o eroare în defensiva „Pumelor” şi să înscrie cu o execuţie din apropiere.
Iker Casillas a oferit un verdict clar după meciul dintre Anglia şi Argentina
Fostul portar al naţionalei Spaniei, Iker Casillas, cel care a câştigat titlul mondial în 2010, a avut o reacţie dură la finalul partidei dintre Anglia şi Argentina. Ibericul a scris de „laşitatea” englezilor care s-au retras în defensivă după ce au reuşit să deschidă scorul.
„Anglia a marcat golul şi după s-a retras. Au avut o abordare de laşi. Nu au ieşit din careu lor şi au permis Argentinei să atace şi mai mult. Deznodământul logic s-a întâmplat”, a scris Iker Casillas la finalul partidei de la Atlanta.
Critici dure pentru Thomas Tuchel după meciul dintre Anglia şi Argentina
În urma deschiderii de scor, Tuchel a trimis pe teren mai mulţi fundaşi, în speranţa că o să reuşească să ţină de scor. Neamţul a sacrificat ofensiva şi astfel a miza pe o carte necâştigătoare, iar în acest moment sunt reacţii dure după tactica sa.
„Afară cu Tuchel din seara asta. Nu are vreo noimă ca el să mai fie antrenor dacă face aşa ceva. Afară!”, a scris un cunoscut streamer englez, Mark Goldbridge.
Anglia este pentru a doua oară secolul 21 când marchează prima în semifinală şi nu reuşeşte să se califice. Prima dată a fost cu Croaţia, în 2018, notează cei de la Opta.
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