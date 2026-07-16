Iker Casillas a reacţionat dur după victoria Argentinei cu Anglia: „Abordare laşă”

Argentina a reuşit să o întoarcă pe Anglia şi să se califice în finala Cupei Mondiale, după victoria cu 2-1 din semifinale survenită în urma unei reveniri pe final din partea sud-americanilor.

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Britanicii au deschis scorul în minutul 55, după ce Anthony Gordon a reuşit să profite de o eroare în defensiva „Pumelor” şi să înscrie cu o execuţie din apropiere.

Iker Casillas a oferit un verdict clar după meciul dintre Anglia şi Argentina

Fostul portar al naţionalei Spaniei, Iker Casillas, cel care a câştigat titlul mondial în 2010, a avut o reacţie dură la finalul partidei dintre Anglia şi Argentina. Ibericul a scris de „laşitatea” englezilor care s-au retras în defensivă după ce au reuşit să deschidă scorul.

„Anglia a marcat golul şi după s-a retras. Au avut o abordare de laşi. Nu au ieşit din careu lor şi au permis Argentinei să atace şi mai mult. Deznodământul logic s-a întâmplat”, a scris Iker Casillas la finalul partidei de la Atlanta.

Critici dure pentru Thomas Tuchel după meciul dintre Anglia şi Argentina

În urma deschiderii de scor, Tuchel a trimis pe teren mai mulţi fundaşi, în speranţa că o să reuşească să ţină de scor. Neamţul a sacrificat ofensiva şi astfel a miza pe o carte necâştigătoare, iar în acest moment sunt reacţii dure după tactica sa.