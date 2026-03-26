Inteligența artificială dă verdictul înainte de Turcia-România. Gemini: victorie dramatică în prelungiri

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Gemini: victorie în prelungiri pentru România

Cu câteva ore înainte de partida decisivă dintre Turcia și România, Antena Sport a testat două dintre cele mai populare platforme de inteligență artificială pentru a vedea predicțiile pe care le fac pentru meci și pe ce se bazează acestea.

Platforma de la Google, Gemini, vine cu vești bune pentru naționala noastră. „Factorul X”, Mircea Lucescu, este argumentul pentru o victorie a naționalei nostre în fața Turciei! Gemini pariază pe un succes cu 2-1, după prelungiri. Autorul golului izbăvitor: Ianis Hagi!

ChatGPT dă doar 30% șanse echipei noastre

În schimb, ChatGPT nu crede într-o victorie pentru România. Ne dă doar 30% șanse de calificare, însă menționează un mod prin care procentul poate să crească: dacă România rezistă fără gol primit în primele 30 de minute. În acest scenariu, Turcia ar spori atacurile și ar lăsa spații de care să profite naționala noastră.