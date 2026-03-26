Inteligența artificială dă verdictul înainte de Turcia-România. Gemini: victorie dramatică în prelungiri

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 12:21

Fotbalistii romani la antrenamentul oficial de dinaintea meciului impotriva Turciei

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Gemini: victorie în prelungiri pentru România

Cu câteva ore înainte de partida decisivă dintre Turcia și România, Antena Sport a testat două dintre cele mai populare platforme de inteligență artificială pentru a vedea predicțiile pe care le fac pentru meci și pe ce se bazează acestea.

Platforma de la Google, Gemini, vine cu vești bune pentru naționala noastră. „Factorul X”, Mircea Lucescu, este argumentul pentru o victorie a naționalei nostre în fața Turciei! Gemini pariază pe un succes cu 2-1, după prelungiri. Autorul golului izbăvitor: Ianis Hagi!

Pronosticul dat de Gemini înainte de Turcia-România

ChatGPT dă doar 30% șanse echipei noastre

În schimb, ChatGPT nu crede într-o victorie pentru România. Ne dă doar 30% șanse de calificare, însă menționează un mod prin care procentul poate să crească: dacă România rezistă fără gol primit în primele 30 de minute. În acest scenariu, Turcia ar spori atacurile și ar lăsa spații de care să profite naționala noastră.

Chiar și așa, ChatGPT anticipează o victorie cu 2-1 pentru Turcia prin golurile lui Calhanoglu și Guler, respectiv Dennis Man.

Pronosticul dat de ChatGPT înainte de Turcia-România

Avantaje și dezavantaje pentru cele două

Gemini a venit și cu o listă detaliată cu avantajele și dezavantajele celor două echipe. Cea mai bună veste: punctul forte al naționalei, viteza pe aripi unde urmează să joace Man și Mihailă reprezintă „călcâiul lui Ahile” pentru Turcia, pe defensivă.

Analiza făcută de Gemini înainte de Turcia-România
