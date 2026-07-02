Ismaila Sarr, bornă senzațională la Cupa Mondială! Ce record a egalat după 36 de ani

Spectacol total în partida din șaisprezecimile Cupei Mondiale, dintre Belgia și Senegal. După ce selecționata africană a condus cu scorul de 2-0, „dracii roșii” au marcat de două ori în trei minute și au trimis disputa în prelungiri.

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Ismaila Sarr, unul dintre marcatorii Senegalului, a punctat după un contraatac fulger și a egalat un record vechi de 36 de ani la turneele finale.

Ismaila Sarr a egalat recordul lui Roger Milla

Ismaila Sarr a punctat în a doua repriză a disputei dintre Belgia și Senegal, din șaisprezecimile Campionatului Mondial, iar fotbalistul celor de la Crystal Palace a scris istorie.

Acesta a ajuns la cota 4 la acest turneu final și a devenit jucătorul african cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială. Doar Roger Milla a mai reușit asta, la Mondialul din 1990.

4 – Ismaïla Sarr's four goals in 2026 are the joint-most by an African player in a single edition of the FIFA World Cup, along with Roger Milla in 1990.

Fantastic. pic.twitter.com/CDLzMNmlWX

— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026