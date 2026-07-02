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„Suntem abătuți și dărâmați” – Senegalezii, distruși după eliminarea de la Mondial

Daniel Işvanca Publicat: 2 iulie 2026, 2:58

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Suntem abătuți și dărâmați” – Senegalezii, distruși după eliminarea de la Mondial

Habib Diarra / Profimedia

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Senegal și-a încheiat parcursul de la Campionatul Mondial, după ce selecționata pregătită de Pape Thiaw a fost învinsă cu scorul de 3-2 de către naționala Belgiei.

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Deși a condus cu scorul de 2-0 până în minutul 86, gruparea africană nu a putut ține de avantaj și a fost egalată în doar trei minute. Jocul a mers în prelungiri, acolo unde „dracii roșii” au dat lovitura, din penalty.

Habib Diarra: „Trebuie să te sacrifici pentru echipă, iar noi nu am făcut asta astăzi”

Habib Diarra a fost unul dintre cei doi marcatori ai selecționatei din Senegal, dar nu a fost suficient pentru ca africanii să se califice mai departe în optimi. Jucătorul a părut dărâmat la flash-interviu.

„Suntem dezamăgiți, suntem extrem de dezamăgiți. Am făcut o primă repriză bună, dar nu a fost suficient. Un meci durează 90 de minute. Suntem foarte abătuți și dărâmați, este o pastilă foarte greu de înghițit.

Nu e treaba mea… Nu am ce să spun în privința asta. Însă atunci când ești pe teren, trebuie să te sacrifici. Trebuie să te sacrifici pentru echipă, iar noi nu am făcut asta astăzi. Nu ne putem învinovăți decât pe noi înșine.

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Nu, eu… prefer să nu vorbesc despre arbitraj. Nu discut despre arbitru”, a declarat Habib Diarra.

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