“Nu-i înghit! Aroganţă…” Bogdan Stelea face praf naţionala Franţei

Franţa şi Spania se întâlnesc în prima semifinală a Campionatului Mondial 2026. Partida dintre cele două forţe ale Europei va avea loc marţi, 14 iulie, de ziua Franţei, de la ora 22:00.

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Bogdan Stelea a avut o reacţie categorică atunci când a fost întrebat despre cine se impune în meciul Franţa – Spania.

Fostul portar al Generaţiei de Aur a avut o reacţie dură la adresa Franţei. “Nu-i înghit!”, spunând că ţine cu orice echipă care joacă contra lor.

“Am rămas cu niste chestii de când jucam cu ei, aroganţă. Ne tratau foarte urât. Şi de-atunci nu-mi plac. Nu am nimic cu jucătorii, sunt valoroşi. Şi în generaţii de le-am prins eu erau jucători valoroşi, erau de respectat… Dovadă că au câşigat Mondial şi cupă europeană, dar nu-mi plac”, a spus Bogdan Stelea, în exclusivitate la Antena 1.

“Cred că merg Franţa şi Argentina în finală”, a mai considerat Bogdan Stelea.