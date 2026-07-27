Final cu scandal în Botoşani – Rapid! Moldovenii au primit un penalty cu VAR, Mailat a ratat, dar s-a repetat!

Final de meci cu scandal în Botoşani – Rapid. În minutul 87 Paşcanu a comis un fault în careu, iniţial centralul Marian Barbu nu a dictat lovitură de la 11 metri, dar a decis să acorde penalty după ce a fost chemat la VAR şi a revăzut faza pe monitor. Totodată, l-a eliminat pe Paşcanu, arătându-i al doilea galben în urma fazei.
Mailat a ratat iniţial penalty-ul, bătând slab, Aioani reuşind să apere. Lovitura de la 11 metri s-a repetat după ce jucătorul care a respins balonul în corner, după ce Aioani a parat, Dina Grameni, intrase în careu înainte ca Mailat să execute penalty-ul. La reluare, Mailat a reuşit să transforme lovitura de la 11 metri.
Final cu scandal în meciul Botoşani – Rapid!
Jucătorii Rapidului l-au înconjurat pe centralul Marian Barbu după faza respectivă.
Spiritele s-au încins în finalul meciului. Şi antrenorul Botoşaniului, Marius Croitoru, a fost eliminat, el protestând vehement atunci când a văzut că echipa lui nu primea penalty pentru un fault evident comis în careu de Paşcanu. Marian Barbu şi-a reparat greşeala după ce a văzut faza la VAR.
Botoşani – Rapid s-a terminat 1-1. Echipa lui Daniel Pancu a ratat şansa de a avea maximum de puncte după două etape şi de a o egala pe FCSB.
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