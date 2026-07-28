Marius Croitoru a dat verdictul după egalul tensionat cu Rapid: „Botoşani e o forţă”

FC Botoşani şi Rapid au remizat, 1-1, în ultima partidă a etapei cu numărul 2 a Ligii 1. Formaţia gazdă a reuşit să obţină egalul după ce a egalat dintr-un penalty repetat în ultimele minute ale confruntării.
Trupa moldavă nu a renunţat la luptă şi a sperat până în ultima clipă, iar această insistenţă a dat roade după ce Sebastian Mailat a egalat din penalty.
Ce a spus Marius Croitoru după egalul dintre FC Botoşani şi Rapid
Marius Croitoru a avut cuvinte de laudă pentru cei de la Rapid, însă cu toate acestea a concluzionat că trupa sa a scos un rezultat echitabil.
„O partidă grea, împotriva unui adversar foarte bun, cu un lot foarte bun. Când îţi permiţi să faci 6 schimbări înseamnă că ai un lot foarte bun. O primă repriză în care au avut o agresivitate mai mare. Am terminat repriza cu un gol din autul nostru, am avut impresia că a fost o pasă înceată la portar şi de acolo a ieşit totul.
O a doua repriză total a noastra, asta vreau pentru suporteri, pentru cei care vin să se ne susţină, orice echipă vine aici să fie pusă sub presiune. Am luat cartonaş galben pentru că am protestat, am văzut clar cum l-a tras la penalty”, a declarat Marius Croitoru.
Croitoru nu a contenit cu laudele pentru jucătorii de la FC Botoşani
Tehnicianul formaţiei moldovene are o singură problemă, aceea că gruparea sa nu se prezintă la acelaşi nivel şi în confruntările din deplasare.
„Mitrov mi-a zis că nu mai poate, mi-a cerut schimbare. Am rămas surprins de faptul că nu mi-a întins mâna. Am jucat şi eu fotbal, se întâmplă să faci gesturi, lucrurile astea mai sunt, te mai întâlneşti cu ele. Este greu să vii la Botoşani şi să domini din primul până în ultimul minut. Botoşani acasă este o forţă.
Avem nişte jucători fantastici, care pot evolua la orice echipă din România. Trebuie să schimbăm registrul tactic pentru deplasare, acolo e problema, pentru că e clar că acasă suntem foarte buni”, a mai spus Marius Croitoru.
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