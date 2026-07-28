Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Croitoru a dat verdictul după egalul tensionat cu Rapid: „Botoşani e o forţă”

Marius Croitoru a dat verdictul după egalul tensionat cu Rapid: „Botoşani e o forţă”

Mihai Alecu Publicat: 28 iulie 2026, 0:05

Comentarii
Marius Croitoru a dat verdictul după egalul tensionat cu Rapid: „Botoşani e o forţă

Marius Croitoru după FC Botoşani - Rapid. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FC Botoşani şi Rapid au remizat, 1-1, în ultima partidă a etapei cu numărul 2 a Ligii 1. Formaţia gazdă a reuşit să obţină egalul după ce a egalat dintr-un penalty repetat în ultimele minute ale confruntării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa moldavă nu a renunţat la luptă şi a sperat până în ultima clipă, iar această insistenţă a dat roade după ce Sebastian Mailat a egalat din penalty.

Ce a spus Marius Croitoru după egalul dintre FC Botoşani şi Rapid

Marius Croitoru a avut cuvinte de laudă pentru cei de la Rapid, însă cu toate acestea a concluzionat că trupa sa a scos un rezultat echitabil.

„O partidă grea, împotriva unui adversar foarte bun, cu un lot foarte bun. Când îţi permiţi să faci 6 schimbări înseamnă că ai un lot foarte bun. O primă repriză în care au avut o agresivitate mai mare. Am terminat repriza cu un gol din autul nostru, am avut impresia că a fost o pasă înceată la portar şi de acolo a ieşit totul. 

O a doua repriză total a noastra, asta vreau pentru suporteri, pentru cei care vin să se ne susţină, orice echipă vine aici să fie pusă sub presiune. Am luat cartonaş galben pentru că am protestat, am văzut clar cum l-a tras la penalty”, a declarat Marius Croitoru.

Reclamă
Reclamă

Croitoru nu a contenit cu laudele pentru jucătorii de la FC Botoşani

Tehnicianul formaţiei moldovene are o singură problemă, aceea că gruparea sa nu se prezintă la acelaşi nivel şi în confruntările din deplasare.

„Mitrov mi-a zis că nu mai poate, mi-a cerut schimbare. Am rămas surprins de faptul că nu mi-a întins mâna. Am jucat şi eu fotbal, se întâmplă să faci gesturi, lucrurile astea mai sunt, te mai întâlneşti cu ele. Este greu să vii la Botoşani şi să domini din primul până în ultimul minut. Botoşani acasă este o forţă.

Avem nişte jucători fantastici, care pot evolua la orice echipă din România. Trebuie să schimbăm registrul tactic pentru deplasare, acolo e problema, pentru că e clar că acasă suntem foarte buni”, a mai spus Marius Croitoru.

Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
Fanatik.ro
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
0:04 28 iul.

Criză la Federaţia italiană, după ce Andrea Pirlo n-a mai devenit selecţioner! Maldini şi Leonardo au demisionat!
0:00 28 iul.

Reacţia lui Sebastian Mailat, după ce a ratat un penalty, acesta s-a repetat şi a reuşit să-şi salveze echipa!
23:51

Daniel Pancu acuză direct arbitrajul după Botoşani – Rapid: „Împinşi de la spate!” / „Nu e penalty”
23:47

Grameni, dezamăgit după Botoșani – Rapid 1-1: „I-am băgat în joc. Puteau să ne și întoarcă”
23:27

Final cu scandal în Botoşani – Rapid! Moldovenii au primit un penalty cu VAR, Mailat a ratat, dar s-a repetat!
23:25

FC Botoșani – Rapid 1-1. Egal tensionat după un gol venit în prelungiri
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 3 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială 4 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar 5 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 6 S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial