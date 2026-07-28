Marius Croitoru a dat verdictul după egalul tensionat cu Rapid: „Botoşani e o forţă”

FC Botoşani şi Rapid au remizat, 1-1, în ultima partidă a etapei cu numărul 2 a Ligii 1. Formaţia gazdă a reuşit să obţină egalul după ce a egalat dintr-un penalty repetat în ultimele minute ale confruntării.

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Trupa moldavă nu a renunţat la luptă şi a sperat până în ultima clipă, iar această insistenţă a dat roade după ce Sebastian Mailat a egalat din penalty.

Ce a spus Marius Croitoru după egalul dintre FC Botoşani şi Rapid

Marius Croitoru a avut cuvinte de laudă pentru cei de la Rapid, însă cu toate acestea a concluzionat că trupa sa a scos un rezultat echitabil.

„O partidă grea, împotriva unui adversar foarte bun, cu un lot foarte bun. Când îţi permiţi să faci 6 schimbări înseamnă că ai un lot foarte bun. O primă repriză în care au avut o agresivitate mai mare. Am terminat repriza cu un gol din autul nostru, am avut impresia că a fost o pasă înceată la portar şi de acolo a ieşit totul.

O a doua repriză total a noastra, asta vreau pentru suporteri, pentru cei care vin să se ne susţină, orice echipă vine aici să fie pusă sub presiune. Am luat cartonaş galben pentru că am protestat, am văzut clar cum l-a tras la penalty”, a declarat Marius Croitoru.